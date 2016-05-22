كشف ملابسات العثور على جثة محترقة بأبوتشت بقنا‎

تمكنت الاجهزة الأمنية بقنا، من كشف ملابسات العثور على جثة محترقه وملقاه بالطريق الصحراوى أمام عزبة البوصة بأبوتشت، تبين أن عامل وراء الواقعة بسبب خلافات مالبه بينهما.

كان اللواء صلاح حسان تلقي اخطارآ يفيد العثور علي جثة المدعو محمد . ع . ع 37 سنة مزارع، ومقيم بمحافظة سوهاج داخل مزرعه بالطريق الصحراوي امام قرية عزبة.

افادت التحريات ان وراء ارتكاب الواقعة مصطفي . ع . ا 42 سنة مزارع وذلك لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني علية ووالدة حيث اشتري من والد المجني عليه 10 افدنة بالطريق الصحراوي لم يتلقي منها عائدا ولم يتمكن من بيعها او اعادتها له فقام بقتلة واضرام النيران في جثته لعدم افتضاح امره فتحرر محضر بالواقعة وتم احالة المتهم الي النيابة العامة لتتولي التحقيقات في الواقعه.