أخبار عاجلة

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
أين تذهب ميزانية التعداد العام السكاني؟ -
الدولار يستقر في «المركزي» خلال التعاملات المسائية -
الموافقة على انتداب المفتشة الجريئة لـ«بيطري القاهرة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

كشف ملابسات العثور على جثة محترقة بأبوتشت بقنا‎

Google+ Print
كشف ملابسات العثور على جثة محترقة بأبوتشت بقنا‎ كشف ملابسات العثور على جثة محترقة بأبوتشت بقنا‎

22 مايو 2016 | 7:38 مساءً

صوره ارشيفية

تمكنت الاجهزة الأمنية بقنا، من كشف ملابسات العثور على جثة محترقه وملقاه بالطريق الصحراوى أمام عزبة البوصة بأبوتشت، تبين أن عامل وراء الواقعة بسبب خلافات مالبه بينهما.

كان اللواء صلاح حسان تلقي اخطارآ يفيد العثور علي جثة المدعو محمد . ع . ع 37 سنة مزارع، ومقيم بمحافظة سوهاج داخل مزرعه بالطريق الصحراوي امام قرية عزبة.

افادت التحريات ان وراء ارتكاب الواقعة مصطفي . ع . ا 42 سنة مزارع وذلك لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني علية ووالدة حيث اشتري من والد المجني عليه 10 افدنة بالطريق الصحراوي لم يتلقي منها عائدا ولم يتمكن من بيعها او اعادتها له فقام بقتلة واضرام النيران في جثته لعدم افتضاح امره فتحرر محضر بالواقعة وتم احالة المتهم الي النيابة العامة لتتولي التحقيقات في الواقعه.

 

2016-05-22

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا