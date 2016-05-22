بالصور..محافظ الأقصر يبحث مع وفد الوكالة الفرنسية سبل تحسين الوحدات الصحية

التقى محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأحد ، وفداً من الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور الدكتورة ناهد محمد أحمد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لمناقشة كيفية تحسين تشغيل الوحدات الصحية على مستوى محافظة الأقصر بالكامل، وذلك على غرار المشروعات التى ينفذها البنك الدولى فى 5 محافظات بصعيد مصر.

ومن جانبة، أوضح محافظ الأقصر أن المحافظة بها نقص فى عدد الأطباء، حيث يوجد 70 طبيباً موزعين على 117 وحدة صحية بالقرى والمراكز.

كما أوضح محافظ الأقصر أن هناك عدد من المستشفيات فى مرحلة التطوير ومن المقرر افتتاحها خلال العامين الحالى والمقبل، وعلى رأسهم مستشفى علاج مرضى فيروس سي والمقام بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وافتتاح المرحلة الأولى من مستشفى الأورمان لعلاج السرطان بمركز طيبة يوم 27 مايو الجارى.

الجدير بالذكر أن الوكالة الفرنسية للتنمية هى مؤسسة تنموية تابعة للحكومة الفرنسية، وتعمل منذ تأسيسها على تمويل المشروعات التى تهدف إلى احداث تنمية اقتصادية واجتماعية بالبلدان النامية.