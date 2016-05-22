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صور.. معلمون مغتربون ينظمون مسيرة احتجاجية لإلغاء قرار تغريبهم

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جانب من مسيرة المعلمين

جانب من مسيرة المعلمين

 

نظم العشرات من المعلمين المغتربين بمسابقة الـ 30 ألف معلم، مسيرة نطلقت من أمام مجلس الوزراء صباح اليوم، مرورًا بوزارة التربية و التعليم حتي انتهت بوصولها لمقر وزارة الداخلية، بعد وقفة احتجاجية نظموها أمام بوابات مجلس الوزراء مُعلنين دخولهم في اعتصام مفتوح لحين الغاء قرار تغريبهم.

وردد المحتجون هتافات كان أبرزها :”معتصمين معتصمين الرجالة مش ماشيين”، و”يا هلالي أنت فين الرجالة مش ماشيين”، كما رفعوا لافتات كتب عليها “حملة ترجعنا كلنا لبيوتنا”، و”انقذنا ياريس سيسي”.

وناشد المعلمون المغتربون، السيد الدكتور وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني بإلغاء قرارات اغترابهم، خارج المحافظات التي يقطنون بها.

المراسل : عمر جمال

جانب من مسيرة المعلمين

جانب من مسيرة المعلمين

جانب من مسيرة المعلمين

جانب من مسيرة المعلمين

جانب من مسيرة المعلمين

جانب من مسيرة المعلمين

جانب من مسيرة المعلمين

جانب من مسيرة المعلمين

جانب من مسيرة المعلمين

جانب من مسيرة المعلمين

جانب من مسيرة المعلمين

جانب من مسيرة المعلمين

جانب من مسيرة المعلمين

جانب من مسيرة المعلمين

جانب من مسيرة المعلمين

جانب من مسيرة المعلمين

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أونا