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أخبار سوريا اليوم.. 8 قتلى بتفجيرات فى الحسكة شمال شرق سوريا

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أخبار سوريا اليوم.. 8 قتلى بتفجيرات فى الحسكة شمال شرق سوريا أخبار سوريا اليوم.. 8 قتلى بتفجيرات فى الحسكة شمال شرق سوريا
ركزت أخبار سوريا، اليوم الأحد، على سلسلة تفجيرات أدت إلى مقتل 8 أشخاص شمال سوريا، كما زار جنرال أمريكى شمال سوريا بشكل سرّى، وتناولت أخبار سوريا اليوم، غارات روسية جديدة على حلب وأطرافها الشمالية.

أخبار سوريا اليوم


>أسفرت سلسلة تفجيرات يشتبه بوقوف تنظيم داعش خلفها عن مقتل ثمانية أشخاص فى شمال شرق سوريا بعد ساعات من زيارة قام بها ضابط أمريكى رفيع إلى المنطقة، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان الأحد، وفجر انتحاريان نفسيهما مساء السبت فى حى الوسطى ذى الغالبية المسيحية فى مدينة القامشلى فى محافظة الحسكة.

وأعلنت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادر مطلعة أن الجنرال جوزف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، قام بزيارة سرية لشمال سوريا والتقى مع "قوات سوريا الديمقراطية".

أخبار سوريا اليوم


>شنت طائرات حربية روسية الأحد غارات جوية على مدينة حلب وأطرافها الشمالية للمرة الأولى منذ بدء سريان الهدنة فى سوريا فى نهاية فبراير الماضى، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، وقال مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن: "شنت طائرات حربية سورية وروسية الأحد 40 ضربة جوية على طريق الكاستيلو ومحيطه فى أطراف مدينة حلب الشمالية والشمالية الغربية".

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