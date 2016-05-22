أخبار الصومال.. الجيش يقتل 3 عناصر من حركة الشباب فى إقليم شابيلى

تناولت أخبار الصومال، قول مسئول صومالى، إن قوات الجيش شنت هجومًا على مخابئ لحركة الشباب المتطرفة فى إقليم شابيلى الأوسط، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من الحركة، وذكر راديو "شابيلى" الصومالى، اليوم الأحد، أن حركة الشباب لم تعلق على الهجوم حتى الآن.إعلان - Ads إعلان - Ads
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقى ينشر أكثر من 22 ألف جندى فى الصومال بغرض دعم حكومتها فى مواجهة العناصر المتمردة من حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة الإرهابى.
يذكر أن الحركة المتشددة فقدت العديد من المناطق الرئيسية جنوب ووسط الصومال، لكنها لا تزال تنفذ هجمات انتحارية داخل البلاد بما فيها هجمات على قوات بعثة الاتحاد الإفريقى.