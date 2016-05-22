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أخبار الصومال.. الجيش يقتل 3 عناصر من حركة الشباب فى إقليم شابيلى

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أخبار الصومال.. الجيش يقتل 3 عناصر من حركة الشباب فى إقليم شابيلى أخبار الصومال.. الجيش يقتل 3 عناصر من حركة الشباب فى إقليم شابيلى
تناولت أخبار الصومال، قول مسئول صومالى، إن قوات الجيش شنت هجومًا على مخابئ لحركة الشباب المتطرفة فى إقليم شابيلى الأوسط، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من الحركة، وذكر راديو "شابيلى" الصومالى، اليوم الأحد، أن حركة الشباب لم تعلق على الهجوم حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقى ينشر أكثر من 22 ألف جندى فى الصومال بغرض دعم حكومتها فى مواجهة العناصر المتمردة من حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة الإرهابى.

يذكر أن الحركة المتشددة فقدت العديد من المناطق الرئيسية جنوب ووسط الصومال، لكنها لا تزال تنفذ هجمات انتحارية داخل البلاد بما فيها هجمات على قوات بعثة الاتحاد الإفريقى.

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