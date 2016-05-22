مؤشرات تظهر تقدم مؤيد اللامى لرئاسة اتحاد الصحفيين العرب

أظهرت المؤشرات الأولية فى انتخابات اتحاد الصحفيين العرب التى تجرى بتونس، عن تقدم مؤيد اللامى نقيب الصحفيين العراقيين لرئاسة الاتحاد.

وكانت نتائج التصويت فى انتخابات الأمانة العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب قد أسفرت عن فوز حاتم زكريا وخالد ميرى عضوى مجلس نقابة الصحفيين المصرية، وياسين المسعودى " اليمن "، مؤيد اللامى "العراق"، إلياس عون "لبنان" ، عبد الله الجحلان "السعودية"، إلياس مراد "سوريا"، عبد الله البقالى "المغرب"، والصادق الرزيقى "السودان"، عدنان خليفة الراشد "الكويت"، ومؤنس محمود المردى "البحرين"، وعابى فارح عثمان "الصومال"، وناصر أبو بكر "فلسطين".

- حاتم زكريا وخالد ميرى يفوزان بعضوية الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب