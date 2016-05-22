أهالي قتيل يشعلون النيران في منزل قاتليه بعد تشيبع الجثمان بأسيوط‎

قام أفراد من عائلة الشقي، باشعال النيران في منازل أفراد من عائلة الفس، وذلك بعد تشييع جثمان عاطف الشقي، سائق ، 38 سنة، والذي لقي مصرعة علي يد أفراد من عائلة الفس ، بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح، بعد إصابته بطلقات نارية نافذة في منطقة القلب.

وانتقلت قوات أمن أسيوط، وفرضت طوقا أمنيآ كثيفآ حول القرية، وتدخلت قوات فض الشغب للفصل بين العائلتين، لمنع سقوط قتلي جدد ، وتم فتح طريق لسيارات الإسعاف، والمطافيء حتى تتمكن من السيطرة علي الحريق ونقل المصابين .

تلقي اللواء عبدالباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية ، يفيد بوقوع مشاجرة بين كل من عائلة الشقى ، والفس، منذ مدة تجددت على إثرها الخلافات إلى مشاجرة اليوم، وتبادل الطرفان خلالها إطلاق أعيرة نارية، أصيب فيها عاطف الشقي، بعيارين ناريين في منطقة القلب، أدي إلي وفاته فى الحال.

وتم تحرير المحضر، ونقل الجثة الى مشرحة المستشفى بمعرفة النيابة.