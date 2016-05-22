محافظ الاسماعيلية يناقش إحتياجات مواطنى قرية أبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب

عقد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية لقاء موسعا مع عدد من أهالى ومواطنى قرية " أبو خليفة " التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، لمناقشة عدد من الموضوعات والتى شملت الموقف التنفيذى لمشروعات الإحلال والتجديد لشبكات الكهرباء والإنارة العامة وصيانة الأعمدة والمحولات واستبدال الكابلات الكهربائية بالكابلات المعزولة.

وقال المحافظ فى بيان اليوم، إن إجمالى الاعتمادات المالية التى تم صرفها خلال العام المالى 2015/2016 على مستوى القرية وتوابعها بلغت نحو 20 مليون جنيها، وأنه جارى استكمال باقى الأعمال بمختلف قطاعات القرية، كما تم الموافقة على دراسة إنشاء كوبرى سيارات على ترعة بورسعيد شمال كوبرى أبو خليفة على مسافة 500 متر طولى لاستخدامه كمحور للدخول أو الخروج من القرية بالتنسيق مع إدارة المرور.

ووافق المحافظ على مطلب الأهالى ببدء تنفيذ استكمال أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب القديمة بالقرية ضمن خطة العام المالى الجديد 2016/2017، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب ماكينة صراف آلى بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية للقرية خلال شهر يونيه القادم، وتنفيذ أمال الصرف الآلى من خلالها لصرف المعاشات لكبار السن، كما تم الموافقة على إدراج مشروع الإحلال والتجديد لمقر الإسعاف القديم بأبو خليفة ضمن الخطة الجديدة، وخاصة بعد الانتهاء من أعداد المقايسة اللازمة وإسناد المشروع للبدء فى التنفيذ والتأكيد على إدراج مشروع الإحلال والتجديد لمدرستى الشهيد خيرى وفاطمة الزهراء ضمن خطة 2016/2017 للأبنية التعليمية للبدء فى تنفيذها.

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