انتشار صفحات وهمية على فيس بوك تسئ للدين المسيحى بالسويس.. والمحافظ: أبلغنا الأمن

أصدر مكتب محافظ السويس بيانا أكد خلاله، أنه لوحظ أن هناك صفحات على الفيس بوك تحمل شعار محافظة السويس، وتتكلم باسم محافظة السويس، علماً بأن هذه الصفحات تنشر أخبارا كاذبة وغير حقيقية.

وأكد بيان محافظة السويس، أن هذه الصفحات المفبركة تقوم بنشر بوستات مسيئة وتهدد صفو الوحدة الوطنية داخل محافظة السويس.

وأشار البيان، إلى أنه تم إخطار الجهات الأمنية بهذه الصفحات التى تتحدث باسم المحافظة دون تفويض لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت محافظة السويس بنشر رابط الصفحة الرسمية لتنبيه وتحذير النشطاء بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعى.

وكان مجهولون قاموا بإنشاء صفحة ادعوا أنها صفحة محافظة السويس الرسمية وقاموا من خلالها نشر صور مسيئة للديانة المسيحية.

بالصور.. ترميم كنائس بالسويس أضرمت فيها جماعات إرهابية النيران عقب فض رابعة

>