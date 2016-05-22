مقتل «الشقى» بسبب مشاجرة كلامية فى قرية العصارة أسيوط

أدت مشاجرة كلامية بسبب خلافات الجيرة بقرية العصارة التابعة لمركز ومدينة أسيوط الى مقتل مواطن بطلق نارى ووفاته فى الحال.

وكانت مديرية أمن اسيوط قد تلقت اخطارآ من مركز شرطة الفتح يفيد وقوع مشاجرة بين كلآ من عائلة بيت الشقى وبيت القس منذ فتره وقد تجددت على اثرها الخلافات الى مشاجرة اليوم، وتبادل الطرفين خلالها اطلاق النار اصيب جراءها عاطف الشقي بعيار ناري فى القلب ادي الي وفاته فى الحال، وتم تحرير المحضر ونقل الجثة الى مشرحة المستشفى بمعرفة النيابة وجارى اتخاذ باقى الاجراءات القانونية وضبط المتهمين فى الواقعة.