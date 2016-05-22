انقاذ مواطنة حامل أصيبت بنزيف حاد

تمكن أطباء قسم المخ والأعصاب في مستشفى صقر الحكومي، من انقاذ مواطنة حامل في الشهر الخامس بجنينها من الموت اثر إصابتها بنزيف حاد في الدماغ بعد تعرضها لحادث مروري.

وأشاد الدكتور عبدالله النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية بنجاح الفريق الطبي في انقاذ حياة المواطنة وجنينها بعد إجراء عملية جراحية لإيقاف النزيف الحاد في الدماغ، فور وصولها من مستشفى دبا الفجيرة ،حيث كانت فاقدة للوعي تماماً نتيجة تعرضها لحادث مروري.

وأوضح الدكتور ابراهيم محمد خير اليوسف اختصاصي جراحة المخ والأعصاب بمستشفى صقر، أن الفريق الجراحي قام بإجراء عملية لفتح الجمجمة وتفريغ نزيف الدم بشكل كامل، فور وصولها لقسم الطوارئ، لافتاً أن المريضة تخضع حالياً للملاحظة الطبية بعد استعادة وعيها بصورة طبيعية، بالإضافة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمتابعة الحالة الصحية للجنين من قبل أخصائية النساء والتوليد.

وأضاف أن الفحوصات الطبية أكدت سلامة الجنين وعدم تعرضه للخطر بعد الحادث المروري و إصابة الأم بنزيف في الدماغ.