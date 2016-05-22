بالفيديو - شباب مصر يقترب من التأهل بفوز خارج الأرض على رواندا

فاز منتخب مصر تحت 20 سنة على نظيره منتخب رواندا تحت 20 سنة بهدف مقابل لا شئ، في ذهاب مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب.

المباراة التي أقيمت في كيجالي عاصمة رواندا، شهدت تبادل للهجمات بين الجانبين المصري والرواندي، إلا أن الفراعنة نجحوا في حسم النتيجة لصالحهم بهدف وحيد.

شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل السلبي، وفي شوط المباراة الثاني، أحرز هدف منتخب مصر الوحيد اللاعب طاهر محمود في الدقيقة الـ 50، لينتهي اللقاء بفوز مصر بهدف مقابل لا شئ.

الفائز من مباراة مصر ورواندا سيتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، حيث سيواجه الفائز من مباراة أنجولا والجابون.

وستقام أمم إفريقيا المقبلة تحت 20 سنة بالعام المقبل 2017 في زامبيا.

شاهد الهدف

الهدف من صفحة African Football Show على فيسبوك