القضاة يلغون حفل افتتاح النادى النهرى تضامنا مع ذوى ضحايا الطائرة المنكوبة

فى استجابة لبيان المجلس الأعلى للقضاء، قرر مجلس إدارة نادى قضاة مصر إلغاء الحفل الذى كان مقررا له، مساء غد الاثنين، لافتتاح النادى النهرى، وذلك لامتداد فترة الحداد التى تعيشها البلاد نظرا لسقوط الطائرة المصرية، وتضامنا مع أهالى الضحايا واحتراما للعزاء الذى سيقام في ذات اليوم، والذى لم يكن يعلم به النادى وقت تحديد الميعاد.

وأهاب مجلس إدارة نادى القضاة - في بيان له - بوسائل الإعلام كل، عدم نشر أى بيانات أو تصريحات خاصة بنادى قضاة مصر، إلا ما يصدر عن مجلس الإدارة ذاته أو رئيسه أو المتحدث الرسمي باسمه.

وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر بيانا صحفيا أكد فيه أن المستشار أحمد جمال الدين، رئيس المجلس، وباعتباره رئيسا للجمعية العمومية لنادى قضاة مصر قرر إلغاء الحفل المزمع إقامته، غدا الاثنين، لعدم ملاءمة ظروف ومواعيد انعقاده، وعلى القائم بأعمال رئيس النادى تنفيذه والاعتذار للمدعوين.

"الأعلى للقضاء" يلغى احتفالية افتتاح النادى النهرى وتكريم أحمد الزند