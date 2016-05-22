مفاجأة..كلية دار العلوم تهدى الطلاب أسئلة الامتحان معها الإجابات النموذجية

على الرغم من مشاعر الخوف التى سيطرت على طلاب الفرقة الأولى بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، قبل امتحان مادة النقد الأدبى، إلا أن المفاجأة التى لم تكن متوقعة من إدارة الكلية كانت مدهشة، فورقة الأسئلة قدمت ومعها الإجابات النموذجية.

بدأت تفاصيل الواقعة، بموجة من الشائعات أمس السبت عن تسريب أسئلة امتحان مادة النقد الأدبى، للفرقة الأولى بكلية دار العلوم، ثم ترددت أنباء عن تغير ورقة الأسئلة التى تم تسريبها، إلا أن المفاجأة، أن الطلاب تسلموا نموذج الأسئلة ومعها الإجابات .

وقال مصدر لـ"اليوم السابع"، إنه تم طبع امتحان المجموعة الثانية، ذات الكود 2412 وتوزيعه على الطالب بدلا من النموذج ذات الكود 2411 مع العلم بأن الأسئلة فى النموذجين واحدة، وكل الاختلاف بينهما هو فى ترتيب تسلسل الأسئلة، بما يعنى أن الطلاب جميعا اطلعوا على نموذج الامتحان المجاب عليه بوضع خط تحت الإجابة الصحيحة.

وكانت كلية دار العلوم بدأت العام الحالى تطبيق نظام"bubble answer sheet " على طلاب السنة الدراسية الأولى، وهو نموذج امتحان يسمح للطالب باختيار الإجابات الصحيحة وتصحيح ورقة الإجابة بالحاسب الآلى، وهو أقرب إلى النظام الأمريكى .

وأوضح المصدر، إن إدارة الكلية بدلا من أن تؤجل الامتحان، قامت بتغير ترتيب الأسئلة فى الورقة المسربة، مرفق بها الإجابات، حيث إن الامتحان كان عبارة عن أسئلة مرفق بها اختيارات الإجابة .

ومن جانبه أكد الدكتور علاء رأفت، عميد كلية دارالعلوم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن خطأ فنيا تسبب فى توزيع بعض أورق الأسئلة مرفق بها الإجابات، مشيرا إلى أنه كانت هناك صعوبة تأجيل الامتحان، نظرا لاعتماد إدارة الكلية على نموذج امتحان موحد للطلاب.

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