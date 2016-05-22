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سفير مصر بالفاتيكان: لقاء شيخ الأزهر والبابا فرنسيس يوسع أرضية التفاهم

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سفير مصر بالفاتيكان: لقاء شيخ الأزهر والبابا فرنسيس يوسع أرضية التفاهم سفير مصر بالفاتيكان: لقاء شيخ الأزهر والبابا فرنسيس يوسع أرضية التفاهم
قال السفير حاتم سيف النصر، سفير لدى الفاتيكان، تعقيباً على الإعلان عن اللقاء الهام المرتقب بين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لإتمام الترتيبات النهائية لعقد ذلك اللقاء الاستثنائى فى مقر القصر البابوى بالفاتيكان، مشيراً إلى أن زيارة شيخ الأزهر هى أول زيارة فى التاريخ لشيخٍ للأزهر الشريف إلى الفاتيكان للقاء بابا الكاثوليك.

وأضاف السفير المصرى، فى بيان، اليوم الأحد، أن تلك السابقة الفريدة تأتى فى توقيت له دلالاته الهامة، حيث تحمل فى طياتها تأكيداً عملياً على أهمية تقوية أطر الحوار بين القادة الدينيين للرسالات السماوية وتوسيع أرضية التفاهم حول القيم السامية المشتركة، كما أنها تبعث برسالة واضحة لا مراء فيها لنبذ كل أنواع الغلو والتشدد والتعصب والفكر الظلامى المتطرف، خاصة فى ظل ما يموج به عالمنا اليوم من صراعات وإرهاب إجرامى - يتخفى وراء ستار الدين - خلَف وراءه صوراً من المعاناة الانسانية التى لا يوجد مثيل لها فى التاريخ المعاصر.

ونوه سيف النصر إلى ارتياحه إلى مدى الترحيب الحار الذى يلمسه من كافة الدوائر فى حاضرة الفاتيكان - وعلى رأسهم البابا فرانسيس - بزيارة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، التى تأتى تلبية للدعوة التى وجهها قداسة البابا لفضيلته، وتأتى تجسيداً لرغبة أكبر قيادتين دينيتين فى تقديم نموذج حى للعالم للتعايش والوئام والسلام والسماحة والتسامح.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين مصر والفاتيكان تشهد نمواً مطرداً منذ اللقاء الهام الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والبابا فرانسيس فى 24 نوفمبر 2014، والذى وفر أرضية راسخة لتنمية العلاقات وتأكيد صلابتها، فضلاً عن التوافق حول وحدة الهدف فى العمل على التصدى للتطرف والإرهاب، وتوجيه الجهود اللازمة لتسوية قضايا منطقة الشرق الأوسط ونشر قيم السلام والتسامح والتكافل بين البشر؛ ومن الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد وجه دعوة رسمية إلى البابا فرانسيس لزيارة مصر فى أقرب فرصة، وهى الدعوة التى رحب بها بابا الفاتيكان معرباً عن تطلعه إلى اتمامها.


>- عباس شومان: شيخ الأزهر يحمل رسالة تسامح خلال لقائه البابا فرنسيس بالفاتيكان
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مصر 365

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