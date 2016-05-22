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القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو بانجو بإدفو فى أسوان

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القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو بانجو بإدفو فى أسوان القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو بانجو بإدفو فى أسوان
تمكن رجال المباحث بمركز شرطة إدفو بأسوان، اليوم الأحد، من القبض على عاطل، بحوزته كمية من مخدر البانجو، بلغت حوالى 2كيلو جرام، خلال حملة تفتيشية بدائرة المركز، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز إدفو، عقب تقنين الإجراءات، القبض على "محمد. خ"، 34 سنة عاطل، وبحوزته 16 لفافة من مخدر البانجو وتوك توك بدون لوحات معدنية، وتحرر المحضر رقم 3833 لسنة 2016 م إدارى إدفو، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.


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