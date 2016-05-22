حرس محكمة جنوب القاهرة يحتجز محاميا فى محاولة تهريب محبوسين بقضية صلاح دياب

احتجزت قوات حرس محكمة جنوب القاهرة بزينهم، محاميا داخل قفص الاتهام، عقب محاولة هروب بعض المتهمين من المحكمة، ووقوع أحداث عنف وشغب شهدتها المحكمة عقب صدور الحكم فى قضية اتهام رجل الأعمال صلاح دياب وآخرين بتهمة التجمهر وإحراز أسلحة.

كما ألقت قوات الأمن القبض على أحد المتهمين الصادر بحقهم قرار بالبراءة فى القضية، وذلك على خلفية الاشتباكات التى شهدتها قاعة المحكمة.

براءة رجل الأعمال صلاح دياب و10 آخرين من تهمة التجمهر وإحراز أسلحة

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