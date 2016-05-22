الاستحمام تسبب فى غرق طفل بشاطئ رأس سدر جنوب سيناء

لقى طفل مصرعه أثناء استحمامة بأحد شواطئ رأس سدر، اليوم الأحد، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من رئيس مباحث رأس سدر بالحادث، يفيد بغرق أدهم أحمد أشرف 8 سنوات أثناء استحمامه بأحد الشواطئ بمدنية رأس سدر، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى رأس سدر وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.
>غرق طفلة فى حمام موسى بطور سيناء
تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من رئيس مباحث رأس سدر بالحادث، يفيد بغرق أدهم أحمد أشرف 8 سنوات أثناء استحمامه بأحد الشواطئ بمدنية رأس سدر، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى رأس سدر وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.
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>غرق طفلة فى حمام موسى بطور سيناء