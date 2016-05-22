الاستحمام تسبب فى غرق طفل بشاطئ رأس سدر جنوب سيناء

لقى طفل مصرعه أثناء استحمامة بأحد شواطئ رأس سدر، اليوم الأحد، وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من رئيس مباحث رأس سدر بالحادث، يفيد بغرق أدهم أحمد أشرف 8 سنوات أثناء استحمامه بأحد الشواطئ بمدنية رأس سدر، وتم نقله إلى ثلاجة مستشفى رأس سدر وتم إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

>

غرق طفلة فى حمام موسى بطور سيناء