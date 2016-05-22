ضبط أغذية أطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزنين فى الغربية

ضبطت إدارة مباحث التموين بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة، كميات كبيرة من أغذية الأطفال "سناكس" غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزنين بقريتى القضابة وكفر جعفر مركز بسيون.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط "سعيد ا ا" – 59 سنة - صاحب مخزن أغذية أطفال سناكس بقرية القضابة مركز بسيون وبحوزته 2412 كيس سناكس غير صالحة و68 علبة سجائر مجهولة المصدر.

وتحرر المحضر رقم 8094 جنح مركز بسيون لسنة 2016، وضبط "سعيد ا.ا" 59سنة، صاحب مخزن أغذية أطفال بقرية كفر جعفر مركز بسيون وبحوزته 3600 كيس سناكس غير صالحة للاستهلاك تحرر المحضر رقم 8145 جنح مركز بسيون لسنة 2016 وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط تاجر حجب 80 طن أرز عن الأسواق لبيعه بأسعار مرتفعة فى الغربية

>