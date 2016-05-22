مفاجأة كبرى.. إبراهيموفيتش يقترب من اللعب تحت قيادة فيريرا

مفاجأة كبرى على أعتاب الكرة العالمية والعربية والسبب زلاتان إبراهيموفيتش والسد القطري.

إبراهيموفيتش أعلن رسميا رحيله عن باريس سان جيرمان وخاض بالفعل أخر مباراة له مع الفريق في الكأس أمام مارسيليا ونجح في تسجيل ثنائية.

صحيفة (استاد الدوحة) القطرية كشفت على حسب مصادرها الخاصة اقتراب إبراهيموفيتش بشدة من الانضمام إلى نادي السد القطري.

جوزفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك يتولى قيادة نادي السد وأنهى موسمه الأول بلا بطولات بعد خسارة لقب الكأس أمام لخويا.

الأمور لم تتوقف فقط عند الصحيفة القطرية، بل أكد ماتيو بيدروسي الصحفي الإيطالي بالفعل تقديم نادي السد القطري عرضا مغريا من أجل إبراهيموفيتش.

السد يضم بين صفوف النجم الإسباني شابي هيرنانديز رمز نادي برشلونة والذي لعب من قبل بجانب إبراهيموفيتش تحت قيادة بيب جوارديولا.