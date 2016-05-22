نائب أشمون يتقدم بطلبى إحاطة لوزير التموين والصحة بسبب غلاء السلع والأدوية

أكد النائب صابر عبد القوى ابو يوسف عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه تقدم اليوم بطلبى إحاطة عاجلين للدكتور خالد حنفى وزير التموين بخصوص ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية قبل شهر رمضان وخطط الدولة لمحاربة الغلاء والممارسات الاحتكارية للتجار.

والثانى للدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة حول ارتفاع أسعار الأدوية بصورة مفاجئة الأمر الذى يزيد من معاناة المرضى ويمثل عبئا كبيرا على المواطنين البسطاء، وسوف يتم مناقشة الطلبين فى جلسة عامة بحضور الوزيرين.

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