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وقفة احتجاجية لأهالى دسوق احتجاجا على "الإهمال الطبى" بمستشفى دسوق

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وقفة احتجاجية لأهالى دسوق احتجاجا على "الإهمال الطبى" بمستشفى دسوق وقفة احتجاجية لأهالى دسوق احتجاجا على "الإهمال الطبى" بمستشفى دسوق
نظم عدد من أهالى مدينة دسوق اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بعد وفاة أحد المرضى الذى لفظ أنفاسه بالمستشفى عقب الإهمال الطبى وعدم إسعاف المريض الذى ظل ينزف عدة ساعات "على حد زعمهم".

ورفع المحتجون لافتات عبروا خلالها عن سوء الخدمات بالمستشفى، والإهمال الطبى وترك الاستقبال لأطباء الامتياز.

وطالب المحتجون وزير الصحة، بزيارة مفاجئة المستشفى لرؤية الإهمال دون تجميل الصورة التى يراها فى زيارته المعدة مسبقاً، كما طالبوا وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بفتح باب تحقيق حول وقائع الإهمال بالمستشفى.
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