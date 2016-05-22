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محافظ المنيا يتفقد مستشفى الفكرية المركزى بأبو قرقاص

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محافظ المنيا يتفقد مستشفى الفكرية المركزى بأبو قرقاص محافظ المنيا يتفقد مستشفى الفكرية المركزى بأبو قرقاص
تفقد اللواء طارق نصر محافظ المنيا اليوم مستشفى الفكرية المركزى بمركز أبوقرقاص، فى إطار المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تفقد المحافظ عدد من أقسام المستشفي.

وطالب المحافظ مدير المستشفى خلال جولته بإعداد حصر بأعداد أطباء وفنى الأشعة بالمستشفى للعمل على إعادة توزيعهم مرة أخرى على المستشفيات والوحدات الصحية بسبب تكدسهم داخل الغرف، كما وجه المحافظ بإصلاح أية أعطال خاصة بمصعد المستشفى وتقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمواطنين.

وأكد المحافظ فى بيان اليوم، أن هناك متابعة مستمرة لكافة المستشفيات العامة والمراكز والوحدات الصحية بكل مركز للوقوف على أرض الواقع عن مدى توفير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فورى لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.

والتقى المحافظ خلال جولته بالمستشفى بعدد من المرضى واستمع إلى طلباتهم ووجه بتيسير وتوفير كافة الاحتياجات الطبية ،كما راجع كشوف النوبتجيات وأسماء الأطباء والعاملين الحاضرين والمتغيبين أثناء فترة العمل.


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