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القوات العراقية تستعد لمعركة الفلوجة

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القوات العراقية تستعد لمعركة الفلوجة القوات العراقية تستعد لمعركة الفلوجة
أعلن المتحدث الرسمى باسم العراقية الأحد أن القوات العراقية تستعد لمعركة مدينة الفلوجة فى غرب بغداد، لاستعادتها من سيطرة تنظيم داعش.

وقال سعد الحديثى فى بيان "يتأهب ابناؤكم المقاتلون الأبطال فى القوات المسلحة لتحقيق نصر جديد يضاف إلى سلسلة انتصاراتهم الباهرة ضد الارهاب، وها هم يتوجهون إلى مدينة الفلوجة لتطهيرها من عصابة داعش واعادتها إلى أحضان الوطن".

ولم يكشف المتحدث موعد بدء الهجوم على معقل الجهاديين.

وتحتشد القوات العراقية منذ ايام عدة على أطراف مدينة الفلوجة التى تقع على بعد 50 كليومترا غرب بغداد ويسيطر عليها التنظيم المتطرف منذ يناير 2014.

وتعد الفلوجة ومدينة الموصل ثانى أكبر مدن العراق، أخرى المدن الرئيسية التى ما زالت تحت سيطرة التنظيم المتشدد.

وباتت الفلوجة محاصرة من معظم الجهات من القوات العراقية التى استعادت السيطرة على مساحات واسعة فى محافظة الأنبار ذات المساحة الشاسعة بينها الرمادى كبرى مدن المحافظة.
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