إصابة 5 أشخاص فى اشتباكات بين طالبى لجوء بوسط ألمانيا

أكدت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح شديدة فى اشتباكات عنيفة بين طالبى لجوء أيزيديين عراقيين وشيشان فى مدينة "بيليفيلد" فى وسط ألمانيا.

وقالت الشرطة -فى بيان أوردته قناة "الغد العربي" الإخبارية- إن الإيزيديين، وهم أقلية دينية فى العراق، والشيشان يعيشون فى نفس المخيم وهاجموا بعضهم بعضا بالهراوات، ما أدى إلى نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح فى الرأس وكسور فى الأطراف وعظام الوجه وجروح ناجمة عن الطعن.

وأضاف البيان أن الشرطة اعتقلت شيشانيين، عمرهما 24 و22 عاما، وأخذت جميع الأسر الأيزيدية والشيشانية من المخيم ووضعت فى مخيمات أخرى فى مدن مختلفة.. موضحا أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة سبب الحادث.