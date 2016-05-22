التركي بوراك أوزجيفيت يتحدّث اللغة العربية وهذا ما فعله في الكويت

أنهى الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك في الموسمين الثاني والثالث من "حريم السلطان" وبطل المسلسل الرومانسي "حب أعمى"، زيارة قصيرة لم تدم سوى يومين إلى دولة الكويت، رافقته فيها حبيبته الممثلة فخرية أفجين سفيرة علامة لوريال في تركيا البعيدة عن الشاشة الصغيرة منذ فترة طويلة.

وقد استقبلهما جمهورهما الكويتي بحرارة وحسن ضيافة وكرم لامست مشاعر الثنائي بوراك وفخرية، فشكرهم بوراك بتغريدة له في حساباته الشخصية بالسوشيال ميديا باللغتين التركية والعربية قال فيها:مرحبا من الكويت، الإستقبال الحار من الجمهور الكويتي رائع جداً، وأنا شعرت بأني في منزلي بين أهلي وناسي.

ونشر إلى جانب تغريدته صورة واحدة فقط له مع أبراج الكويت الشهيرة.

واقتدت به فخرية ونشرت صورة واحدة فقط لها في حسابها الشخصي على أنستقرام على شاطىء الكويت وخلفها الأبراج ذاتها.

ولم يكشف بوراك أوزجيفيت عن سبب زيارته للكويت لكن الدلائل تشير إلى إنه ذهب في إطار عمل تسويقي إعلاني لصالح شركة خليجية خاصة، واختير ليكون نجم إعلان جديد لمنتجاتهم في الكويت والخليج العربي في إعلان مصور.

وقد تم إستضافت الثنائي في فندق الريجنسي ، وحصدت شخصية بوراك الإعجاب لتعامله مع الجميع بمحبة وتواضع، ولم يتهرب قط من التقاط صور سيلفي وشخصية مع مئات المعجبين في المطار وفي الأماكن العامة التي زارها مع مرافقيه الكويتيين ونزلاء الفندق المقيم فيه.

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