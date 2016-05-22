هيدي كرم: هذه شروطي لاختيار زوجي الثاني

القاهرة - محمد خالد تصوير - كريم فاروق ابراهيم

تتمتع بإطلالة فنية خاصة. في السنوات القليلة الماضية، كانت تظهر على فترات. إلا أن برنامج "نفسنة" شكّل عودة قوية لها إلى الساحة الفنية. تجربة أعادتها من جديد إلى عالم تقديم البرامج وهو العمل الذي أثار الكثير من الجدل في مصر. كما أنها شاركت في بطولة أضخم مسلسل تاريخي «أوراق التوت» الذي عرض في رمضان الماضي. "سيدتي" التقت هيدي كرم داخل منزلها بمنطقة الشروق في هذا الحوار..

ارتأيت أن أبدأ الحوار عن سبب اختيارها لمنزل بعيد عن القاهرة وقلت لها: ما سبب حرصك على الحياة بعيداً عن القاهرة؟

لأنني أحب الهدوء كثيراً، وهذا المكان يتسم بالسكون والراحة ويبعد من القاهرة 30 دقيقة. ولذلك، اخترته، وأنا أعيش مع أسرتي بكاملها فيه.

هل هيدي كرم «ست بيت شاطرة» أم أن هواياتك بعيدة عن أمور البيت؟

بالعكس، أحرص على مساعدة والدتي في شؤون المنزل، لكنني لا أجيد طهي كل أنواع الطعام مثلها. إلا أنني أحب البيت كثيراً وأجد راحتي فيه على عكس بعض الفنانات اللواتي يرغبن في السفر. كما أنني أحب الاطلاع على آخر صيحات الموضة في الأثاث والديكور لكي أنفذها في منزلي.

كيف وجدت ردود الأفعال حول برنامجك الجديد «نفسنة»، وما رأيك في اتهام البعض له بأنه ضد العادات والتقاليد العربية؟

أعتقد أن من هاجم البرنامج في حلقته الأولى كان متسرعاً؛ لأننا لا يمكن أن نكون ضد العادات العربية. لكن البرنامج يعرض المسكوت عنه بصراحة كبيرة. وهذا ما استفز البعض في البداية وبدأت حملات الهجوم التي طالت انتصار بشكل أساسي.

وتضيف هيدي قائلة: النجاح فاق توقعاتنا بالكامل وخاصة لدى قطاعات الشباب والنساء.

حقيقة الخلافات في الفيلم

يعرض لك في صالات السينما فيلم «اللي اختشوا ماتوا» مع غادة عبد الرازق كيف ترين التجربة؟

الفيلم به حالة سينمائية خاصة. وأقدم شخصية فتاة تعيش خارج القاهرة وحلمها الكبير أن تأتي إلى القاهرة لكي تحقق أحلامها وتقيم في بنسيون المعلمة شيشة التي قدمت دورها سلوى خطاب وتتعرض للأزمات مع باقي زميلاتها. والفيلم يعرض أزمات نسائية حقيقية ولذلك وضع عليه لأول مرة في السينما لافتة «للنساء فقط».

وتضيف: بعدت عن السينما وأعتقد أن هذا الفيلم يقدمني بشكل مختلف.

ما حقيقة ما تم تداوله عن الجرأة الموجودة في العمل؟

لا توجد أي مشاهد خارجة، ولكن تم وضع لافتة «للنساء فقط» لأن الفيلم يعالج قضايا نسائية.

هل ترين أن التوقيت جاء مناسباً لطبيعة الفيلم؟

أعتقد أن التوقيت مناسب جداً والفيلم الجيد يفرض نفسه.

قيل إن خلافات حدثت بين البطلات أثناء التصوير؟

هذا لم يحدث على الإطلاق، وخاصة أن بطلة الفيلم غادة عبد الرازق شخصية متميزة جداً وامرأة «جدعة»، وكانت تحافظ على العلاقة الطيبة مع كل من يعمل معها.

تصورين مشاهدك في مسلسل «هبة رجل الغراب» هل قررت أن تقدمي الكوميديا؟

المسلسل كوميدي لكن مشاهدي كلها دراما، وأيضاً عندي مسلسل «ليلة» مع مكسيم خليل أقدم فيه رومانسية ذات طابع خاص وسعيدة جداً بنشاطي الفني خلال الفترة الحالية.

هل مازلت تصورين حلقات جديدة من برنامج «نفسنة»؟

طبعاً... وتضحك وتقول لكني لا «أنفسن» على أحد.

هل أنت راضية عن كل ما يعرضه البرنامج؟

بالتأكيد، لأنني بدأت حياتي كمذيعة وعملت في أكبر القنوات art وmbc، ثم بعد ذلك، دخلت التمثيل وحققت نجاحات كبيرة، وظل شغلي الشاغل هو العودة إلى البرامج بشكل جديد إلى أن وجدت هذه الفكرة وقررت العودة بهذا البرنامج القوي، خاصة أنه يظهرني لأول مرة على حقيقتي.

ابني يعيش بين والده وبيني

هيدي كرم الأم كيف تتعاملين مع ابنك حالياً، وهل تجدين له وقتاً في وسط انشغالك بأعمالك الفنية؟

ابني كان سبباً خلال السنوات الماضية في عدم تركيزي في أعمالي، وهو اليوم يبلغ 15 سنة ولم يعد صغيراً. ويعيش بين والده وبيني. وأنا فخورة جداً به وأعتبره أهم من أي شيء. علماً بأني تزوجت بعمر الـ 19 سنة.

كيف تتعاملين معه حالياً؟

ابني يشجعني على العمل، ويقول لي «لست بحاجة لأن تظلي جالسة إلى جواري «ولابد أن تنجحي في عملك وتركزي فيه بشكل كبير، وعندما أبلغته أنني سوف أتواجد في دبي على مدار 6 أشهر كاملة لتصوير مسلسل «فرصة ثانية» قال لي «لازم تسافري وسوف أزورك في دبي». وبالفعل، قام بزيارتي هناك وكان في قمة السعادة ويتابع برنامجي الحالي وسعيد بأدائي.

ما حكاية الكلب الأسود الذي يلازمك باستمرار في المنزل؟

تضحك وتقول: هذا ليس كلباً بل كلبة وهي تسبب لي السعادة والفرح؛ لأنها وفية وذكية جداً.

لماذا لا تتزوج هيدي كرم مرة أخرى؟

لأنني مشغولة بالفن حالياً وأسعى جاهدة لتعويض ما فاتني خلال الفترة الأخيرة، وصدقني لو وجدت الرجل الذي أرتاح إليه فسوف أتزوج على الفور؛ لأن الزواج مرة ثانية بالنسبة لي مسألة ليست سهلة فأنا أريد زوجاً يساعدني في بناء مستقبل فني كبير.

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