شون بن يدافع عن فيلم "The Last Face" بعد انتقاده في مهرجان كان

دافع الممثل والمخرج الأمريكي شون بن Sean Penn عن آخر مشاريعه الفنية بعد تعرض فيلم "The Last Face" لانتقادات لاذعة عقب عرضه لممثلين من وسائل الإعلام، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 69.

وقال بن في مؤتمر صحفي: "لقد انتهيت من الفيلم للتو ... أقف مع الفيلم كما هو .. وبالتأكيد سيكون الجميع أحراراً في التعبير عن آرائهم".

وتدور أحداث " The Last Face" حول قصة حب بين عاملي إغاثة يعملان على هامش الحرب الليبيرية، لكنه فشل في نيل إعجاب المشاهدين الذين بدأوا في اطلاق صيحات الاستهجان في الدقائق الأولى لعرضه.

وكتبت صحيفة daily telegraph البريطانية ان بن مخرج العمل لم يصنع فيلماً بهذا السوء من قبل.

يشار الى ان فعاليات مهرجان كان السينمائي ستختتم اليوم الأحد.

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