ريال مدريد يعلن غياب فاران عن نهائي الأبطال بسبب الإصابة

أعلن نادي ريال مدريد رسميا إصابة مدافعه رافاييل فاران وغيابه عن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو المقبل أمام أتليتكو مدريد في ملعب سان سيرو بميلانو.

وقد يغيب اللاعب عن منتخب فرنسا في بطولة يورو 2016.

وكان فاران قد خضع للفحوصات يوم الأحد والتي كشفت عن إصابته.

وجاء في بيان على موقع ريال مدريد الرسمي "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا رافاييل فاران تم تشخصيه بالإصابة. مسألة تعافيه ستنتظر التطورات التالية للإصابة ودرجة التعافي مع العلاج".

وتحوم الشكوك حول إمكانية لحاق فاران بمنتخب بلاده فرنسا خلال بطولة يورو 2016 والتي ستبدأ في بلده يوم 10 من شهر يونيو القادم.

وشارك فاران هذا الموسم مع ريال مدريد في 33 مباراة بكل المسابقات.