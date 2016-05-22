ديمبيسي وبرادلي على رأس قائمة أمريكا في كوبا أمريكا

(إفي): كشف الألماني يورجن كلينسمان، المدير الفني لمنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم، عن قائمته النهائية لمئوية كوبا أمريكا لكرة القدم والتي ضمت 23 لاعبا منهم 15 شاركوا في مونديال البرازيل قبل عامين.

وجاء المخضرمان كلينت ديمبيسي ومايكل برادلي على رأس القائمة التي شملت لاعبين شاركوا بمعدل 37 مباراة مع المنتخب من قبل فضلا عن خمسة شاركوا أكثر من 50 مرة.

وضمت القائمة لاعبين شباب منهم المدافع جون بروكس والمهاجم بوبي وود والظهير الأيسر دياندري يدلين الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ23 عاما.

وصرح كلينسمان في بيان "اعتقد أن اللاعبين الـ23 الذي تم استدعاؤهم سوف يقدمون نسخة خاصة من البطولة كما أنهم يستحقون المشاركة مع المنتخب".

ومن المقرر أن تواجه الولايات المتحدة بويرتوريكو والإكوادور وبوليفيا وديا قبل مئوية كوبا أمريكا المقرر انطلاقها في الثالث من يونيو المقبل.

ويستهل منتخب "العم سام" مشواره في البطولة بخوض المباراة الافتتاحية أمام كولومبيا على ملعب ليفيز سانتا كلارا (كاليفورنيا).

وتنافس الولايات المتحدة بالمجموعة الأولى أمام باراجواي وكوستاريكا وكولومبيا.

فيما يلي قائمة اللاعبين الذين تم استدعائهم.

حراسة المرمى: براد جوزان (أستون فيلا)- تيم هوارد (كولواردو رابيدز)- إيثان هورفاث (مولدي إك).

الدفاع: مات بيزلر (سبورتنج كيه سي)- ستيف بيرنباوم (دي سي يونايتد)- جون بروكس (هرتا برلين)- جيوف كاميرون (ستوك سيتي)- تيمي تشاندلر (آينتراخت فرانكفورت)- فابيان جونسون (بروسيا مونشنجلادباخ)- مايكل أوروزكو (تيخوانا)- دياندري يدلين (توتنهام هوتسبير).

الوسط: كيلي بيكرمان (ريل سالت ليك)- أليخاندرو بيدويا (نانت)- مايكل برادلي (تورونتو)- كلينت ديمبيسي (سياتل ساوندرز)- جيرماين جونز (كولورادو رابيدز)- بيري كيتشن (هارت اوف ميدلوثيان)- دارلينجتون ناجبي (بورتلاند تمبرز).

الهجوم: كريستيان بوليسيك (بروسيا دورتموند)- كريس فوندولوفسكي (سان خوسيه إرثكويكس)- بوبي وود (هامبورج)- جياسي زارديز (لوس آنجليس جلاكسي)- جراهام زوسي (سبورتينج كيه سي).