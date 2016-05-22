تقرير في الجول – موراتا.. المهاجم الذي يحتاجه أرسنال ويوفنتوس وريال مدريد

تعد قضية انتقال ألفارو موراتا أحد القضايا المحيرة في سوق الانتقالات الصيفية هذا الموسم، هل يستمر مع يوفنتوس أم يرحل لريال مدريد أم يلعب لأرسنال؟

ريال مدريد نفسه في حيرة من أمره وسط حاجته إلى مهاجم على الأقل بديل وأرسنال بحاجة لمهاجم قوي وهداف، ويوفنتوس يمتلك الهداف الإسباني من الصعب الحفاظ عليه، فماذا يحدث؟

ريال مدريد

يحتاج ريال مدريد إلى ألفارو موراتا بشدة المهاجم يعد دعما قويا بعدما اكتسب خبرة لا بأس بها مع يوفنتوس وسيكون جاهزا دائما مع ريال مدريد.

سواء كان كريم بنزيمة بعيدا عن مستواه والملكي بحاجة للأهداف ليستمر في المنافسة أو غياب الفرنسي للإصابة فلا يوجد بديل جاهز قادر على إحداث الفارق.

غاب كريم بنزيمة عن ريال مدريد هذا الموسم للإصابة في 15 مباراة في كل المسابقات، فاز الملكي في 11 مواجهة وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة.

أبرز نتائج ريال مدريد في غياب كريم بنزيمة كانت ضد سبورتنج خيخون في الجولة الأولى من الدوري الإسباني والتعادل مع مالاجا في الدوري بالجولة الـ25 بنتيجة 1-1، ثم الخسارة من إشبيلية في الجولة الـ11 بنتيجة 3-2 خسر 7 نقاط كان من الممكن أن يستفيد منهم في سباق الدوري.

لا يمتلك الملكي أي بديل جاهز لغياب بنزيمة فماذا لو سقط كريستيانو رونالدو مصابا أيضا؟ غاب هذا الموسم عن 3 مباريات في كل المسابقات للإصابة فاز ريال مدريد في مباراتين وتعادل في مباراة (مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا).

أرسنال

خلق أرسنال هذا الموسم 464 فرصة صنع منهم 53 هدفا وسجل 63 هدفا كل ذلك في الدوري الإنجليزي سجل جيرو 16 هدفا وصنع 6 أخرين في 38 مباراة لعبهم لأرسنال ومع كم الفرص تلك لم يجد أرسنال المهاجم الذي يترجمها في مرمى الخصم.

أليكسيس سانشيز جناح المدفعجية كاد أن يقترب من رقم جيرو بتسجيله 13 هدفا في 30 مباراة وصنع 5 أهداف، أرسنال أيضا بحاجة لمهاجم حاسم يصنع الفارق مثل موراتا.

يوفنتوس

مشكلته كبيرة، في الوقت الذي يلعب فيه موراتا مع باولو ديبالا ثم مع ماريو ماندزوكيتش ثم يشارك كبديل، كل ما سبق يدل على قيمة المهاجم الدولي الإسباني دائما ما يحدث الفارق وساهم في 24 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم سجل 12 وصنع 12.

أهداف موراتا حاسمة بشكل كبير إذ أنه سجل هدف الفوز على ميلان في الدقيقة 119 بنهائي كأس إيطاليا ليهدي اللقب للبيانكونيري، وفي دوري أبطال أوروبا سجل في فوز فريقه على مانشستر سيتي وإشبيلية في دور المجموعات وصنع هدفا في لقاء الذهاب ضد بايرن ميونيخ في دور الـ16 وكذلك في لقاء الإياب.

في الموسم الماضي سجل موراتا ليوفنتوس هدفين من أهم أهداف الفريق ليقوده لنهائي دوري أبطال أوروبا، هدف ضد ريال مدريد في لقاء الذهاب بنصف النهائي وهدف في لقاء الإياب.

موراتا ورقة رابحة ومهمة جدا ليوفنتوس لكن الأمر ليس بيده بل بيد ريال مدريد حاليا فهل ينتقل ويظل مع الملكي أم يرحل لأرسنال أم يحاول يوفنتوس أن يبقيه بطريقة ما؟