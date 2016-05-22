تقرير في الجول - أرقام لابد أن تعرفها قبل نهائي برشلونة وإشبيلية

يقام اليوم الأحد نهائي كأس ملك إسبانيا على استاد فسينتي كالديرون في ظل أفضل ظروف كروية، حيث تقام المباراة بين بطل الدوري الإسباني لهذا الموسم "برشلونة" وبين بطل الدوري الأوروبي "إشبيلية".

الفريقان اللذان افتتحا الموسم بمباراة السوبر الأوروبي سيختتما الموسم الإسباني في تمام الساعه الـ9:30 بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستذاع على قنوات أبوظبي الرياضية.

أرقام ما قبل النهائي

تلك المباراة سيصلها الفريقان صاحبي أكثر دقائق مشاركة هذا الموسم، حيث ستكون هذه المباراة هي الـ63 للفريق الأندلسي هذا الموسم بعد المشاركة في 38 مباراة بالدوري و6 مباريات بدوري أبطال أوروبا و9 مباريات بالدوري الأوروبي و9 مباريات بكأس إسبانيا ومباراة السوبر الأوروبي.

وعلى الجانب الأخر سيصل فريق برشلونة إلى تلك المباراة بمشاركة وحيدة أقل عن إشبيلية، حيث شارك الفريق الكتالوني في 38 مباراة بالليجا و10 مباريات بدوري أبطال أوروبا و9 مباريات بكأس إسبانيا ومباراتين بكأس العالم للأندية ومباراتين بالسوبر الإسباني بجانب السوبر الأوروبي.

نهائي أول

رغم مواجهتهما السابقة في 175 مباراة رسمية وفي 24 مباراة بكأس إسبانيا (ذهاب وعودة) كثاني أكثر المواجهات تكراراً في تلك البطولة إلا أن برشلونة وإشبيلية لم يسبق لهما المواجهة في نهائي هذه البطولة.

برشلونة نجح في الفوز والتأهل على حساب إشبيلية في 8 مناسبات بكأس إسبانيا، في حين نجح إشبيلية في التأهل عل حساب الفريق الكتالوني في 4 مناسبات بتلك البطولة.

71%

وصل برشلونة إلى نهائي كأس إسبانيا 38 مرة في تاريخه ونجح في الفوز بـ27 نهائي وخسر في 11، وعلى الجانب الأخر وصل إشبيليه لنهائي كأس إسبانيا في 7 مناسبات نجح في الفوز 5 مرات.

وعلى الرغم من الفارق الكبير بين عدد مشاركة الفريقين في نهائي كأس إسبانيا إلا أنهما يملكان نسبة الانتصارات ذاتها في البطولة وهي 71%.

أكثر من 100 هدف

نجح فريق أوناي أيمري في تخطي حاجز الـ100 هدف هذا الموسم بعد نهائي الدوري الأوروبي أمام ليفربول، فسجل فريقه 102 هدفا بمتوسط 1.6 هدف بالمباراة، وهدافه هو الفرنسي كيفين جاميرو بـ29 هدفا الذي يمر بأفضل مواسمه الكروية.

ويعتبر إشبيلية هو الفريق الأكثر تسجيلا في مرمى برشلونة هذا الموسم حيث أحرز رباعية بالسوبر الأوروبي وثلاثة أهداف خلال مباراتي الدوري الإسباني.

ولكن يذكر أن برشلونة كان تخطى حاجز الـ100 هدف منذ عدة أشهر وأصبح في رصيده الآن 171 هدفا بمتوسط 2.7 هدف في المباراة هذا الموسم، لتؤكد هذه الإحصائية صعوبة انتهاء الوقت الأصلي لمباراة اليوم بدون أهداف.

5 أهداف

يتصدر قائمة هدافي كأس ملك إسبانيا حتى الآن 5 لاعبين بنفس الرصيد من الأهداف "5" وهم جون جيديتي (سلتا فيجو) ومنير حدادي ولويس سواريز وليونيل ميسي (برشلونة) وألفارو نيجريدو (فالنسيا).

وسيكون لسواريز أو ميسي وربما منير في حال مشاركته فرصة للانفراد بصدارة هدافي الكأس في حالة التسجيل اليوم. يذكر أن جاميرو يملك ثلاثة أهداف في كأس إسبانيا قبل نهائي اليوم.

27 ركلة جزاء

طرفا نهائي كأس ملك إسبانيا هما الفريقين الأكثر حصولا على ركلات جزاء هذا الموسم بالدوريات الاوروبية الكبرى بمجموع 27 ركلة جزاء للفريقين، حيث حصل برشلونة على 14 ركلة جزاء في حين حصل إشبيليه على 12.

11% من أهداف إشبيلية هذا الموسم جاءت من ركلات الجزاء، بينما أحرز برشلونة 8.18%.