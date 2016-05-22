تقرير في الجول – لماذا بيليرين هو الظهير المناسب لخلافة ألفيش في برشلونة؟

أتم داني ألفيش مدافع برشلونة عامه الـ33 في شهر مايو الجاري، ومع تقدمه في السن وبحث البلوجرانا عن بديل مناسب لسد الفراغ الذي سيخلفه الظهير البرازيلي.

ومع قلة الأسماء القوية التي من الممكن أن تسد العجز وفشل أليكس فيدال في ترك بصمة حقيقية فإن الفريق الكتالوني سيبحث بكل تأكيد عن بديل مناسب لسد الفراغ ولا يوجد سوى هيكتور بيليرين ظهير أرسنال الوحيد القادر على صنع الفارق.

هيكتور بيليرين

ولد في مدينة برشلونة وأحد أبناء مدرسة لامسيا التي استمر فيها حتى عام 2011 قبل أن ينتقل لأرسنال، وحصل على فرصته في موسم 2014-2015 بعد إصابة ماثيو ديبوشي وكالوم تشامبرز وناتشو مونريال بدأ في المشاركة وأثبت جدارته ليصبح أحد ركائز المدفعجية الرئيسية.

شارك هذا الموسم في 36 مباراة مع أرسنال بالدوري الإنجليزي وأظهر نضجا كبيرا في التعامل مع المرتدات والمواقف الدفاعية الفردية وكان ندا قويا لأي جناح.

وخلق هذا الموسم 22 فرصة صنع منهم 5 أهداف وتحصل على 3 بطاقات صفراء ويمتلك نسبة قدة تمريرات تقدر بـ86% ودقة تسديدات تقدر بـ38%.

فاز بيليرين بـ52% من مجموع اعتراضاته للخصم وارتكب أخطاء بنسبة 70%، ويفوز بـ66% من مجموع مراوغاته كما فاز بـ50% من الكرات الهوائية التي اشترك بها.

يفضل برشلونة

"لعبت لبرشلونة 8 أعوام، إنه شيء كبير لي ولعائلتي الذي شاهدوني منذ كنت صغيرا". بيليرين في وقت سابق من العام الجاري.

قد يوافق في مرحلة ما على اللعب لبرشلونة مرة أخرى مع الكثير من الإغراءات باللعب للفريق الكتالوني والمنافسة على الألقاب الثلاثة الكبرى في كل موسم وهو أمر قد يفكر به هيكتور في وقت ما.

نفس الأمر تم مع سيسك فابريجاس حينما كان لاعبا في أرسنال ورحل في النهاية إلى برشلونة، برشلونة هو واحد من أكبر الأندية في العالم وهو حلم لأي لاعب كتالوني وبكل تأكيد بيليرين سيفكر بالأمر.

ماذا عن ألفيش؟

شارك هذا الموسم بالدوري الإسباني في 29 مباراة وخلق 21 فرصة صنع منهم أربعة أهداف ويمتلك دقة تسديدات تقدر بـ36% ودقة تمريرات تقدر بـ87%.

يفوز ألفيش بـ38% من مجموع اعتراضاته، ويرتكب أخطاء بنسبة 65%، ويفوز بـ62% من مجموع اعتراضاته، بالإضافة لفوزه بـ35% من مجموع الكرات الهوائية التي يشترك بها.

كما يظهر من الأرقام وطريقة لعب الثنائي فإن أنسب بديل لألفيش هو بيليرين الأرقام شبه متطابقة وبيليرين لازال أمامه الكثير ليتطور ويثبت أقدامه أكثر.