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بالفيديو والصور.. البحرية الأمريكية تساعد فى البحث عن حطام الطائرة المصرية

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بالفيديو والصور.. البحرية الأمريكية تساعد فى البحث عن حطام الطائرة المصرية بالفيديو والصور.. البحرية الأمريكية تساعد فى البحث عن حطام الطائرة المصرية
نشرت البحرية الأمريكية على موقعها الرسمى مجموعة من اللقطات التى تظهر مشاركتها فى عملية البحث عن حطام الطائرة المصرية التى سقطت الخميس فى البحر المتوسط أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة.

وقال الموقع إن البحرية الأمريكية مستمرة فى دعم جهود البحث بالتعاون مع البحرية المصرية، موضحا أن هناك طائرات تابعة للبحرية تقوم بعمليات البحث وتمكن طاقم إحداها من العثور على 100 جزء من حطام الطائرة.
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وأضافت البحرية أن الموقع وتفاصيل الحطام تم مشاركتها مع البحرية المصرية. كما نشر الموقع لقطات من عمليات البحث المستمرة منذ 20 مايو ، التى تشارك بها طائرة أمريكية أوريون بى 3.

البحرية الأمريكية المشاركة فى البحث عن حطام الطائرة المصرية (1)

البحرية الأمريكية المشاركة فى البحث عن حطام الطائرة المصرية (2)

البحرية الأمريكية المشاركة فى البحث عن حطام الطائرة المصرية (3)

البحرية الأمريكية المشاركة فى البحث عن حطام الطائرة المصرية (4)


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