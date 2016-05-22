بالفيديو والصور.. البحرية الأمريكية تساعد فى البحث عن حطام الطائرة المصرية

نشرت البحرية الأمريكية على موقعها الرسمى مجموعة من اللقطات التى تظهر مشاركتها فى عملية البحث عن حطام الطائرة المصرية التى سقطت الخميس فى البحر المتوسط أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة.

وقال الموقع إن البحرية الأمريكية مستمرة فى دعم جهود البحث بالتعاون مع البحرية المصرية، موضحا أن هناك طائرات تابعة للبحرية تقوم بعمليات البحث وتمكن طاقم إحداها من العثور على 100 جزء من حطام الطائرة.

>

وأضافت البحرية أن الموقع وتفاصيل الحطام تم مشاركتها مع البحرية المصرية. كما نشر الموقع لقطات من عمليات البحث المستمرة منذ 20 مايو ، التى تشارك بها طائرة أمريكية أوريون بى 3.

البحرية الأمريكية: طائرة أوريون بى 3 تساعد فى البحث عن طائرة مصر المفقودة

>

- قيادات مصر للطيران يلتقون أسر الضحايا لإطلاعهم على آخر مستجدات البحث

- ملك البحرين يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا الطائرة ويؤكد تضامن بلاده مع مصر

- أضخم التحقيقات فى حادث الطائرة المنكوبة.. فرنسا تجمع تقارير أمنية عن موظفى مطار شارل ديجول.. وقوائم بأسماء العناصر المفصولة عقب تفجيرات باريس.. والتقرير الأولى للجنة: لا يمكن الاعتماد على رسائل الـ AC

>



>- "الضيافة الجوية" تطالب بقرار جمهورى لسرعة استخراج شهادات وفاة لضحايا الطائرة

- بالفيديو.. الرئيس للمصريين بافتتاح توسعات مصنع موبكو بدمياط: نتعرض لضغوط لمحاولة عرقلتنا.. افتتاح مدينة الأثاث الجديدة يونيو2017.. ولا نستطيع الجزم بفرضية محدد فى أزمة الطائرة والدولة تعاملت بشكل جيد

- قناة فرنسية تزعم:كابتن الطائرة المنكوبة أبلغ المراقبة بوجود مشكلة قبل سقوطها

- السيسي: غواصة مصرية على عمق 3000 متر لانتشال صندوق الطائرة المنكوبة

- نيويورك تايمز: أمن الطائرة المنكوبة فتش عمال النظافة فى تونس وأسمرة

- "الصحفيين" تطالب أعضائها بعدم استباق نتائج تحقيقات الطائرة المنكوبة

>