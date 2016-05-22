أخبار عاجلة

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
أين تذهب ميزانية التعداد العام السكاني؟ -
الدولار يستقر في «المركزي» خلال التعاملات المسائية -
الموافقة على انتداب المفتشة الجريئة لـ«بيطري القاهرة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الآثار: الغطائان الآثريان المستردان من اسرائيل يصلان القاهرة قريبا

Google+ Print
الآثار: الغطائان الآثريان المستردان من اسرائيل يصلان القاهرة قريبا الآثار: الغطائان الآثريان المستردان من اسرائيل يصلان القاهرة قريبا
صرح شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار بأن غطائى التابوتين الآثريين المهربين لاسرائيل واللذين استرددتهما سيصلان للقاهرة فى أقرب وقت بعد الانتهاء من عمليات تغليفهما وشحنهما لضمان الحفاظ عليهما.

وقال عبدالجواد فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن السفارة المصرية برام الله قد تسلمت اليوم من اسرائيل غطائين لتابوتين آثريين يرجعان للأسرة الـ21، واللذان تم سرقتهما من مصر عن طريق الحفر خلسة خلال الفوضى التى اعقبت ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف أن الغطائين تم تهريبهما إلى اسرائيل حيث اشتراهما تاجر آثار اسرائيلى الا أن الإنتربول ضبطهما وتم تحرير محضر بالواقعة..و نجحت مصر فى اثبات مليكتها لهما.

وأضاف انه وبعد فحص الخبراء، تقرر بشكل قاطع أنها مقتنيات أصلية عمرها آلاف السنين ويعود تاريخ أحد الغطاءين إلى ما بين القرن الثامن والعاشر قبل الميلاد "العصر الحديدي" ويعود تاريخ الثانى إلى ما بين القرن الرابع عشر والقرن السادس عشر قبل الميلاد "العصر البرونزى المتأخر".

ولفت إلى أن وزارة الاثار ممثلة فى ادارة الاثار المستردة قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاسترداد القطع المهربة.

و كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعلنت، اليوم الأحد، تسليم مصر قطعتين أثريتين فرعونيتين تم تهريبهما، ووصلتا إسرائيل بشكل غير قانونى.

وأفادت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية بأن الخارجية الإسرائيلية سلمت القطعتين الآثريتين إلى السفير المصرى لديها حازم خيرت.

ومن جانبه قال خيرت أن مصر تثمن الجهود التى قامت بها السلطات الإسرائيلية لإعادة الآثار المسروقة إلى بلدها الأصلى، وتتطلع قدماً إلى إعادة بقية الآثار المهربة التى عثر عليها فى إسرائيل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»