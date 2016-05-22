الآثار: الغطائان الآثريان المستردان من اسرائيل يصلان القاهرة قريبا

صرح شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار بأن غطائى التابوتين الآثريين المهربين لاسرائيل واللذين استرددتهما مصر سيصلان للقاهرة فى أقرب وقت بعد الانتهاء من عمليات تغليفهما وشحنهما لضمان الحفاظ عليهما.

وقال عبدالجواد فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن السفارة المصرية برام الله قد تسلمت اليوم من اسرائيل غطائين لتابوتين آثريين يرجعان للأسرة الـ21، واللذان تم سرقتهما من مصر عن طريق الحفر خلسة خلال الفوضى التى اعقبت ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف أن الغطائين تم تهريبهما إلى اسرائيل حيث اشتراهما تاجر آثار اسرائيلى الا أن الإنتربول ضبطهما وتم تحرير محضر بالواقعة..و نجحت مصر فى اثبات مليكتها لهما.

وأضاف انه وبعد فحص الخبراء، تقرر بشكل قاطع أنها مقتنيات أصلية عمرها آلاف السنين ويعود تاريخ أحد الغطاءين إلى ما بين القرن الثامن والعاشر قبل الميلاد "العصر الحديدي" ويعود تاريخ الثانى إلى ما بين القرن الرابع عشر والقرن السادس عشر قبل الميلاد "العصر البرونزى المتأخر".

ولفت إلى أن وزارة الاثار ممثلة فى ادارة الاثار المستردة قامت باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاسترداد القطع المهربة.

و كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعلنت، اليوم الأحد، تسليم مصر قطعتين أثريتين فرعونيتين تم تهريبهما، ووصلتا إسرائيل بشكل غير قانونى.

وأفادت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية بأن الخارجية الإسرائيلية سلمت القطعتين الآثريتين إلى السفير المصرى لديها حازم خيرت.

ومن جانبه قال خيرت أن مصر تثمن الجهود التى قامت بها السلطات الإسرائيلية لإعادة الآثار المسروقة إلى بلدها الأصلى، وتتطلع قدماً إلى إعادة بقية الآثار المهربة التى عثر عليها فى إسرائيل.

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