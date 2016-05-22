مقتل 16 إرهابيا بينهم قيادى من (داعش) جنوبى الموصل بقصف للتحالف الدولى

قصف طيران التحالف الدولى اليوم الأحد مجموعة إرهابية من تنظيم (داعش) فى جنوبى الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن الغارة اسغفرت عن مقتل القيادى فى داعش المدعو شيخ ابراهيم و15 إرهابيا من مرافقيه، نتيجة قصف مخبأ للتنظيم فى قرية "الحود" الذى كان التنظيم يستخدمه للهجوم على القوات العراقية فى قضاء مخمور جنوبى الموصل مشيرة إلى أن المجموعة التى تم القضاء عليها تعد "القوة الضاربة" لداعش.

كما قصف طيران الجيش العراقى نقطة تفتيش "سيطرة" لداعش‬ بواسطة طائرة بدون طيار من طراز "CH4"، مما أسفر عن مقتل 7 إرهابيين هم عناصر السيطرة وتدمير سيارة للتنظيم فى منطقة" البوعلى الجاسم‬" شرقى الرمادى بالأنبار‬.

ولفتت خلية الاعلام إلى أن عملية تحرير ‫الفلوجة‬ ستشارك بها كل القطاعات العسكرية من الجيش وقوات "مكافحة الإرهاب‬" والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى والعشائرى والقوة الجوية وطيران الجيش، لتطهيرها من مسلحى داعش وطالبت العوائل التى لاتستطيع الخروج من ‫الفلوجة‬ رفع راية بيضاء على موقع تواجدها.

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