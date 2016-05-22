مقتل وزير سابق فى معارك مع تنظيم داعش فى ليبيا

ذكرت وكالة الأنباء الليبية الأحد أن وزيرا ليبيا سابقا قتل فى اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق وجهاديى تنظيم داعش فى منطقة سرت.

وقالت الوكالة الموالية لحكومة الوفاق أن قواتها "أحرزت تقدما كبيرا واشتبكت مع فلول تنظيم داعش" موضحة أن "الاشتباكات أسفرت عن استشهاد وزير العمل والتأهيل فى الحكومة المؤقتة السابقة (2012-2014) القائد الميدانى محمد الفيتورى السوالم".

وقتل السوالم فى منطقة البغلة جنوب شرق أبوقرين على بعد حوالى 100 كلم غرب سرت.

وأضافت الوكالة "أن الاشتباكات أسفرت ايضا عن جرح خمسة من المقاتلين".

الا أنها لم تحدد متى قتل السوالم.

وكانت قوات حكومة الوفاق أعلنت الثلاثاء انها استعادة مدينة أبوقرين من التنظيم المتطرف.

وتخوض القوات التابعة لحكومة الوفاق من جهة وقوات حكومة الشرق الليبى الموالية للواء خليفة حفتر من جهة اخرى، معارك لطرد التنظيم المتطرف من معقله فى سرت على بعد 400 كلم شرق طرابلس.

ولا تؤيد الأسرة الدولية هذا التسابق بين الطرفين لانه قد يهدد الجهود فى مواجهة الجهاديين.

وحكومة الوفاق الليبية التى تعترف بها الاسرة الدولية تتخذ من طرابلس مقرا لها منذ شهر ونصف وتحاول حاليا بسط سلطتها على بلد مهدد بالانقسامات والجهاديين.

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