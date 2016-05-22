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أوباما يصل فيتنام في زيارة تستغرق ثلاثة أيام

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أوباما يصل فيتنام في زيارة تستغرق ثلاثة أيام أوباما يصل فيتنام في زيارة تستغرق ثلاثة أيام

أوباما

وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى فيتنام يوم الأحد في زيارة تستمر ثلاثة أيام وتهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية والاقتصادية مع عدو سابق أصبح محورا لاستراتيجية واشنطن “لإعادة التوازن” في آسيا، وذلك حسبما أفادت رويترز.

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية في العاصمة هانوي حيث سيجتمع أوباما مع قيادة الحزب الشيوعي المؤلفة من رئيس الحزب ورئيس البلاد ورئيس الوزراء.

ويصاحب أوباما في جولته وزير الخارجية جون كيري الذي وصل قبله بساعات من ميانمار. ومن المقرر أن يزور أوباما أيضا مدينة هو تشي منه عاصمة جنوب فيتنام التي كانت تدعمها الولايات المتحدة والتي هزمت في الحرب

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