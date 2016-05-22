غدًا.. رامي رضوان ويوسف الحسيني وأسامة كمال ضيوف «صاحبة السعادة» على CBC

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة سي بي سي، كل من الإعلامي رامي رضوان ويوسف الحسيني وأسامه كمال في حلقة تحت عنوان “ألعابنا الحلوة”، وذلك يوم غدًا الإثنين في تمام الحادية عشر مساءً.

ويناقش البرنامج مع ضيوفه كيف أن هناك أوقات كثيرة تمر على الإنسان ويكون فيها مجهد ومريض ولا يوجد أي شئ يجعله فرح أو تخرجه من هذه الحالة خاصة لو كان يمر بمشاكل مادية أواجتماعية أوعملية.

ويصبح كل تفكير الإنسان حينها في ذلك الوقت أن يذهب إلى منزله ويحصل على “دش” لغسل الهموم، خاصة وأن ضيوف الحلقة مشغولين طوال اليوم في عملهم ومشقة وتعب وأحيانًا يكونوا مسؤولين عن نقل أخبار المتاعب والمشاكل للمواطنين بحكم عملهم إعلاميين.

وتعود “صاحبة السعادة” بالضيوف لأيام الطفول ويفكوا البدلة والكرافتة التي خنقتهم طوال اليوم في محاولة للعودة إلى أيام الطفولة مرة أخرى.

ويحكي الضيوف عن مشاكلهم وشقاوتهم ولعبهم، كما يوضحون كيف كانت ألعابهم في الصغر.