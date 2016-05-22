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«خلاصة الكلام» يكشف الستار عن عالم الخادمات

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«خلاصة الكلام» يكشف الستار عن عالم الخادمات «خلاصة الكلام» يكشف الستار عن عالم الخادمات

 

خليل جمال وممدوح الشناوي

كتبت – إنجي لطفي

يكشف الإعلاميان خليل جمال وممدوح الشناوي، الستار عن عالم الخادمات خلال حلقة بعد يوم غد الثلاثاء، من برنامج “خلاصة الكلام”.

ويستضيف البرنامج خلال الحلقة مجموعة مختلفة من الخادمات وأصحاب المكاتب للتعرف على أسعارهم والمشاكل التي يواجهونها باستمرار ولماذا يطلب المصريين دائمًا الخادمة الفلبينية.

ويقوم خليل وشناوي بمغامرة خاصة في الشارع من خلال عرض الخادمات على المارة بأسعار مخفضة جدًا لرصد ردود أفعالهم والتعرف منهم على أهمية الخادمات بالنسبه لهم.

يذكر أن برنامج خلاصة الكلام يذاع يوم الثلاثاء في تمام الساعة 11 مساء على شاشة قناة الحياة الحمراء، ومن تقديم خليل جمال وممدوح الشناوي.

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