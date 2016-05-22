«شعبي إف إم» يطلق مبادرة «أيوة هسافر على مصر للطيران»

كتبت – إنجي لطفي

انطلقت مبادرة “أيوة هسافر على مصر للطيران”، على “شعبي إف إم”، والتي لاقت ترحابًا كبيرًا من نجوم الفن والصحافة والإعلام بمجرد طرح الفكرة عليهم بل وتسابق الفنانون على إرسال تأييدهم لمبادرة شعبي إف إم، وقرروا دعم المبادرة ومساندة ودعم مصر للطيران والتصدي بقوة للحملة الشرسة، التي تتعرض لها شركة مصر للطيران كواحدة من أهم وأعرق شركات الطيران في العالم.

أكد الفنان عصام كاريكا، دعمه بكل قوه على صفحته الخاصة على صفحة التواصل الاجتماعي، بجانب الفنانين حميد الشاعري وحكيم والليثي وبوسي وأمينة وطارق عبد الحليم وطارق الشيخ وشعبان عبد الرحيم وأحمد جمال ومحمد شاهين وجنات وطارق فؤاد والشعراء عزت الجندي وملاك عادل وشوقي صقر والملحن حسن اش اش.

وتوالت رسائل تأييد المبادرة لخالد فتوح، رئيس إذاعة “شعبي إف إم” الذي أكد أن كل الفنانين والإعلاميين والصحفيين كان رد فعلهم للمبادره فاق كل التصورات بسيل من الحب والود والوطنية أذهلني.

وأكد لي أن المصريين على استعداد لبذل الغالي والنفيس لمصر والدفاع عن تراب مصر الغالي مهما كلفهم من تضحيات مؤكدين أنهم يشعرون بأن مايقدموه لايساوي شيئًا أمام ما يقدمه رجال الجيش والشرطة الذين يسقطون يوميًا للدفاع عن تراب مصر الغالية.