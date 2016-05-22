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بالصور.. تنفيذ مشروع مراكز القيادة الداخلى لمحافظة القليوبية

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بالصور.. تنفيذ مشروع مراكز القيادة الداخلى لمحافظة القليوبية بالصور.. تنفيذ مشروع مراكز القيادة الداخلى لمحافظة القليوبية
نفذت محافظة القليوبية، اليوم، بالتعاون مع أجهزة الدفاع الشعبى والعسكرى للقوات المسلحة مشروع مراكز القيادة الداخلى لمحافظة القليوبية، وذلك فى إطار التدريبات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ، وتحديد كل الإيجابيات والسلبيات، والدروس المستفادة من تنفيذ المشروع ومدى الاستعدادات لمواجهة أى أزمة أو موقف طارئ.

وشهد المشروع اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، واللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي الملحق العسكرى، واللواء السعيد شلبي مدير أمن القليوبية واللواء السعيد عبد المعطي سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مكتب المستشار العسكرى للمحافظة، وقادة الأهداف الحيوية ومديرو المديريات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية.

محافظ القليوبية مع اجهزة الدفاع الشعبى والعسكرى للقوات المسلحة (1)

محافظ القليوبية مع اجهزة الدفاع الشعبى والعسكرى للقوات المسلحة (2)

محافظ القليوبية مع اجهزة الدفاع الشعبى والعسكرى للقوات المسلحة (3)

محافظ القليوبية مع اجهزة الدفاع الشعبى والعسكرى للقوات المسلحة (4)


>محافظ القليوبية يستعرض مع رئيس أركان الدفاع الشعبى مشروع مراكز القيادة

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