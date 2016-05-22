بلدية دبي ترسي مشروع مركز دبي للمؤتمرات "الأرينا" بتكلفة 1.8 مليار درهم

أعلنت بلدية دبي ترسيتها لمشروع مركز دبي للمؤتمرات "الأرينا " بتكلفة مليار و800 مليون درهم وذلك بناء على اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الدائرة وحضره المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ومحمد مشروم مدير إدارة المشاريع العامة وعدد من المسؤولين بالدائرة. وتنفذ بلدية دبي المشروع بالتعاون مع مستشاريين ومقاولين معتمدين من البلدية.

> وأكد مدير عام بلدية دبي الاهتمام الكبير الذي توليه الدائرة في إنشاء المشاريع السياحية والخدمية التي تخدم إمارة دبي من خلال توفير بنية تحتية متطورة ومرافق ومشاريع تلبي احتياجات القطاع السياحي حيث اكتسبت مدينة دبي سمعة وشهرة دولية كجهة سياحية مميزة خصوصا وأنها الآن بصدد استضافة حدث " إكسبو دبي 2020 " الذي تنافست لاستضافته مع العديد من المدن العالمية.

وأضاف أن مشروع "مركز دبي للمؤتمرات الأرينا" يعتبر من أهم المشاريع السياحية المزمع إقامتها في الإمارة وهي من المشاريع الضخمة التي تنفذها الدائرة لاستضافة الحدث العالمي 2020 وسيتم تنفيذه خلال مدة زمنية تقدر بسنتين في منطقة الجداف إذ يوفر ثلاثة مباني فندقية ومكتبية وقاعة كبيرة للمؤتمرات كون سياحة المعارض والمؤتمرات من أهم مجالات الاستقطاب السياحي.

وذكر لوتاه أن هذا المشروع يساهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة دبي بين أفضل المدن للعيش بالعالم، مشيرا إلى الدور الكبير الذي يساهم من خلاله هذا المركز في تعزيز البعد الثقافي والتعليمي لإمارة دبي حيث ستكون له فرصة كبيرة في استضافة أبرز الأحداث العالمية على مستوى العالم.

وأوضح أن المشروع يمتاز بموقعه الساحر وإطلالته المتميزة على خور دبي ويعتبر مثاليا لرجال الأعمال والسائحين وسيتم استخدام أحدث التكنولوجيا والتقنيات في المشروع ويعتبر أيقونة معمارية مميزة تضاف إلى المشاريع السياحية الضخمة في إمارة دبي.

ويقع المشروع في منطقة الجداف وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها 55 ألف متر مربع مقابل فستفال سيتي سنتر بدبي ويتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية .. مبنى قاعة راشد للمؤتمرات بسعة 10 آلاف شخص و بارتفاع 30 مترا وبمساحة 190 ألف قدم مربع وممتدة في الخور لمسافة 17 مترا وهي القاعة الكبرى، حيث صممت مقاعدها على هيئة مقاعد المسرح وهي مناسبة لعقد المؤتمرات الدولية والندوات والاجتماعات والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية.

والقاعة مقسمة إلى ثلاثة مستويات وتتوفر بها أفضل ما وصلت إليه التكنولوجيا في أجهزة العرض والأجهزة الصوتية وشاشات السينما التي توفر خدمات متعددة مثل المؤتمرات المرئية وعروض الأفلام.

وقد تم تعزيزها بخمس قاعات فرعية " قاعات مؤتمرات فرعية وقاعات متعددة الأغراض" بمساحة إجمالية 10آلاف و500 قدم مربع وتتسع كل قاعة إلى ألف شخص.

وتم ربط القاعة الرئيسية والقاعة الفرعية بمباني الفنادق والمكاتب من خلال "مبنى الكونكورس" وهو ممر زجاجي مغطى ومكيف تم تصميمه كممر تجاري " بوليفارد" يحتوي على محلات تجارية ومطاعم وبارتفاع 25 مترا وبطول 150 مترا وبمساحة 50 ألف قدم مربع.

وأما الفنادق فهي عبارة عن فندقين إحداهما فندق 3 نجوم يتألف من 33 طابقا بمساحة 250 ألف قدم والآخر 4 نجوم يتألف من 48 طابقا بمساحة 410 آلاف قدم مربع إضافة إلى مبنى للمكاتب يتكون من 36 طابقا بمساحة 310 آلاف قدم مربع مع استغلال الطابق الأرضي في الفنادق للاستخدام التجاري تم توفير مواقف للسيارات في طابق السرداب بمساحة 700 ألف قدم مربع لاستيعاب 1800 سيارة.