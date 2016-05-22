الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في الخليج العربي خلال النهار والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي يصبح متوسط خلال الليل ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب خاصة شمالا.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 - 40 كم/ساعة على اليابسة وتكون شمالية غربية / 40 - 50 كم/ساعة فوق البحر بوجه عام تقل سرعة الرياح تدريجيا خلال الليل.

البحر .. مضطراب الى متوسط اخر الليل .. بارتفاع من ثلاثة أقدام إلى خمسة قرب الساحل ومن خمسة الى سبعة وثمانية أقدام في البداية يقل الى ثلاثة وخمسة اقدام في اخر الليل بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و 43 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 21 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة السابعة و33 دقيقة مساء .

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 37 26 85 35 .

> دبي 36 27 90 30 .

> الشارقة 38 25 90 35.

> عجمان 37 26 85 35.

> أم القيوين 37 24 85 35 .

> رأس الخيمة 38 23 80 30 .

> الفجيرة 42 30 75 15.

> العين 39 24 85 25 .

> ليوا 38 25 75 25 .

> الرويس 35 25 75 40 .

> السلع 34 26 75 40.

> دلما 33 28 70 45 .

> طنب الصغرى 32 27 85 50 .

> طنب الكبرى 32 27 85 50 .

> أبوموسى 33 28 80 45.