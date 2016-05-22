تخفيض عقوبة "دومة وماهر ومحمد عادل" فى التعدى على ضباط شرطة إلى شهر

قضت محكمة جنح مستأنف المعادى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، اليوم الأحد، بقبول استئناف النشطاء السياسيين "أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل"، على حكم حبسهم 6 أشهر، فى واقعة اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة داخل حجز معهد الأمناء، أثناء محاكمتهم على ذمة إحدى القضايا، وتخفيض العقوبة إلى شهر بدلا من 6 أشهر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد صلاح، وعضوية المستشارين محمد الضبع وحاتم الخطيب، وبحضور محمود على ممثل النيابة العامة.

كانت محكمة جنح المعادى، قد قضت فى وقت سابق بحبس النشطاء "أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل"، 6 أشهر لكل منهم، فى اتهامهم بالتعدى على ضباط الشرطة أثناء ترحيلهم بمنطقة المعادى.

ـ ننشر صورة مذكرة المرافعة عن "دومة وماهر وعادل" فى الاستئناف على حكم حبسهم