براءة رجل الأعمال صلاح دياب و10 آخرين من تهمة التجمهر وإحراز أسلحة

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، ببراءة رجل الأعمال صلاح دياب و10 آخرين فى اتهامهم بالتجمهر وإحراز الأسلحة، وعاقبت 3 متهمين بالحبس، وهم حمادة يوسف لمدة عام مع الشغل ومراقبة لمدة مماثلة، وكريم عادل محمود لمدة 6 شهور وتغريمه 500 جنيه، ومحمد عبد ربه عبد العزيز بالحبس لمدة عام.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل على أبو المال، وعضوية المستشارين حاتم عزت، ومنتصر أحمد كحك ومحمد عبد الرحمن سمرة.

حضر رجل الأعمال صلاح دياب باكراً وفريق دفاعه الدكتور أحمد فتحى سرور والمحامى فريد الديب، وقبل بدء الجلسة أودع حرس المحكمة صلاح دياب وباقى المتهمين فى أحد المقاعد بالقرب من قفص الاتهام.

رفع جلسة محاكمة رجل الأعمال صلاح دياب و13 آخرين بتهمة التجمهر لإصدار القرار

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