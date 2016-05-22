5 يونيو.. الحكم فى دعوى شقيقة توفيق عكاشة المطالبة بإعادة بث قناة الفراعين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من ممدوحة عكاشة بصفتها المفوض من شركة فرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بتاريخ 3 مارس 2016 بإيقاف نشاط شركة فرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية المالكه لقناة الفراعين لمدة سنة من تاريخه، للحكم بجلسة 5 يونيو المقبل.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 40806 لسنة 70 ق، كلا من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية.

وقالت الدعوى إن هذه القناة المملوكة للشركة الطاعنة ذات طابع خاص بها وبرامج مختلفة متنوعة، وإدارة فنية مستقلة عن باقى القنوات الأخرى العاملة فى ذات المجال الإعلامى.

وتابعت الدعوى أن قناة الفراعين كانت تحرص على تقديم دورها الدائم فى إثراء وجدان وعقول الجمهور المتلقى، ما يزيد فى مدى ثقافته وتأهيله وإدراكه وتفاعله مع المجتمع من حوله.

وأشارت الدعوى إلى أن القناة كانت لا تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة من إعلانات استهلاكية أو برامج ساخرة، وإنما سعت دئما إلى تقديم برامج هادفة، ويأتى على رأس هذه البرامج والاكثر تأثيرا هو "مصر اليوم" الذى تقدمة الإعلامة حياة الدرديرى.

توفيق عكاشة وحياة الدرديرى يصلان مجلس الدولة لحضور دعوى إعادة بث "الفراعين"