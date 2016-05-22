مصرع عاملين وإصابة2آخرين إثر انقلاب سيارة فى ترعة بطريق المنصورة السنبلاوين

لقى عاملان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بعد انقلاب سيارة الأولين داخل ترعة بطريق المنصورة السنبلاوين.

كان قد تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من الرائد محمد طمان، رئيس مباحث السنبلاوين، بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة السنبلاوين أمام قرية طنبارة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة داخل ترعة على يمين الطريق، وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء سير السيارة فى اتجاه السنبلاوين تصادف خروج سيارة مجهولة من إحدى الفتحات غير القانونية على الطريق، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من بين يدى قائد السيارة مما أدى إلى انقلابها داخل الترعة.

وقد تبين إصابة قائد السيارة الثانية متولى جمال متولى ومرافق آخر له، ووفاة كل من عاطف صلاح 32 سنة سائق لودر، والسيد حمدى 42 سنة براد، وجميعهم يعملون بشركة المقاولون العرب فرع المنصورة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى السنبلاوين، وكشف تقرير الطب الشرعى أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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