طرق غسل الفواكه والخضار

تعتبر الخضر و الفواكه من اكثر الاغذية الضرورية لحياة الانسان يوميا و لهذا نقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال مدهش و صحي نوضح لك فيح اهم الطرق و النصائح لغسل الفواكه و الخضار.

أكل الفواكه والخضراوات هي واحدة من التوصيات الهامة لكل البشر مع اتباع نظام غذائي صحي . ويرجع ذلك ان تناول الخضراوات والفواكه التي تساعدك على مقاومة أمراض القلب والسكتة الدماغية ، والسيطرة على ضغط الدم ، ومنع بعض أنواع أمراض السرطان ، مع تجنب المرض المعوي المؤلم والذي يسمى بالانسدادات ، والاحتراس من إعتام عدسة العين والضمور البقعي ، واثنين من الأسباب الشائعة لفقدان البصر .

جميع الفواكه والخضروات تساعد في الحفاظ على الصحة الجيدة ، وفيما يلي عدة مؤشرات على بعض قوى التغذية .

البروكلي

> البروكلي يحتوي على فيتامين C والكالسيوم المعدني ، والألياف ، وفيتامين A . كما أنه المعززة للصحة في محاربة السرطان . كما انه يشمل خصائص بعض الخضروات مثل : اللفت ، الملفوف ، بوك تشوي ، وبراعم بروكسل واللفت ، والقرنبيط . يتميز البروكلي بخصائصه المضادة للأكسدة .

الجزر

> الجزر هو مصدر جيد من الألياف ، مما يساعد على الحفاظ على صحة القولون ، ويخفض الكولسترول في الدم ، ويساد في الحفاظ على الوزن . الصبغة البرتقالية الموجودة في الجزر ترجع إلى احتوائه على البيتا كاروتين المضادة للأكسدة ، والموجودة في غيرها من الأطعمة كالبرتقال ، البطاطا الحلوة ، اليقطين ، الجوز الاسكواش ، والبابايا ، والشمام . يتم تحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين أ في الجسم ليساعد في الحفاظ على صحة العينين ، ودعم الجهاز المناعي ، والحفاظ على صحة الجلد ، وحماية الجسم من بعض أنواع السرطان .

السبانخ

> يمكنك الحصول على السبانخ على مدار السنة من محلات البقالة في جميع أنحاء البلاد ، وهي الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن . السبانخ والتي تحتوي على الحديد والبوتاسيوم والمعادن ، وكذلك الفيتامينات A ، K ، C ، وحمض الفوليك وفيتامين B- . تحتوي السبانخ أيضا على المواد الكيميائية النباتية التي قد تعزز من نظام المناعة لديك والتي تحتوي على فلافونيدات ، بما لها من الخصائص المضادة للأكسدة والتي قد تكون وقائية ضد بعض أنواع السرطان .

البطاطا الحلوة

> انها الغنية بالبيتا كاروتين والمضادة للأكسدة وأيضا تحتوي على الألياف ، وفيتامين B6 ، وحامض الفوليك ، وفيتامين C والبوتاسيوم المعدني . وهي من الخضروات المغذية وخصوصا عندما تؤكل مع الجلد ، وتتعارض مع اتباع نظام غذائي ذات الأسطورة الشعبية !

الشمندر

> يحتوي الشمندر على جرعة صحية جيدة من الحديد ، وحمض الفوليك وفيتامين B- ، والألياف ، مع صبغة النبات التي قد تحمي ضد سرطان القولون .

الثمار

> الشمام من عائلة البطيخ الغني بمضادات الأكسدة بيتا كاروتين ، وتحتوي على الفيتامين النباتي والذي يساعد في الحفاظ على صحة العين ، بل انه أيضا غني بالبوتاسيوم المعدنية ، والتي قد تساعد على خفض ضغط الدم وخطر السكتة الدماغية .

البطيخ

> وهو الفاكهة التي تحتوي على فيتامين C ، والمعادن البوتاسيوم والمغنيسيوم .

الحمضيات

> البرتقال والجريب فروت هما مصدرا هاما لفيتامين ج ، حامض الفوليك ، والبوتاسيوم ، وكذلك الألياف . الجريب فروت الوردي الغني بالليكوبين المضاد للأكسدة . كما ان تناول هذه الفاكهة كلها تعطي المزيد من المواد الغذائية البدلا من شرب العصير .

الأفوكادو

> الأفوكادو غني بالدهون الأحادية الغير مشبعة لصحة للقلب ، والتي قد تساعد على رفع مستويات HDL (الكولسترول الجيد) ، في حين انها تخفض من مستوى LDL (الكولسترول السيئ) . بل هي أيضا عالية في فيتامين E .

دراسات وابحاث

اثبتت الدراسات الامريكية عن اهمية تناول الخضروات والفاكهة . اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه كجزء من مجمل نظام غذائي صحي قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية .

> • اتباع نظام غذائي غني يحتوي على الخضروات والفاكهة كجزء من نظام غذائي صحي شامل قد يقي من بعض أنواع السرطانات .

> • الوجبات الغذائية الغنية بالأطعمة التي تحتوي على الألياف ، مثل بعض الخضروات والفواكه ، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، والسمنة ، والسكري من النوع 2 .

> • تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالبوتاسيوم كجزء من نظام غذائي صحي شامل قد يخفض ضغط الدم ، ويمكن أيضا أن يقلل من خطر تطوير حصى الكلى ويساعد على تقليل هشاشة العظام .

> • تناول أطعمة الفواكه ، فإنها تحتوي على سعرات حرارية أقل بلا من تناول كوب الواحد للعناصر الغذائية الأخرى ذات السعرات الحرارية العالية ، والتي قد تكون مفيدة في المساعدة على خفض السعرات الحرارية .

أهمية غسل الخضار والفواكه قبل تناولها

ظهرت في السنوات الاخيرة الماضية العديد من الامراض الناتجة عن تلوث الغذاء نتيجة لعدم غسيل الخضروات و الفاكهة بالطريقة المثالية مما أدى إلى زيادة ما يعرف بالتسمم الغذائي و انتشار امراض مثل الكوليرا و التيفوئيد و التهاب الكبد الوبائي فيرس بي تلك الامراض التي تسببها البكتيريا المتحولة و الفطريات و الفيروسات الضارة التي تكون على الأغلب مرتبطة بالمنتجات الغذائية التي تكون ذات خطورة حقيقة على الصحة إلى درجة انها قد تتسبب في الوفاة من أكثر الامراض المنتشرة حديثًا هي بكتيريا السلمونيلا salmonella , الاسكارس و الأي كولاي و غالبًا ما يشعر الإنسان الطبيعي بإصابته بتلك الانواع من البكتيريا فيصاب بالإسهال المزمن مع ارتفاع بدرجة الحرارة و الإعياء الشديد و نوبات الجفاف و القيء المستمر لذلك لابد من غسيل الخضار و الفاكهة بالطرق المثالية لتجنب العديد من الأمراض من أهمها امراض التسمم الغذائي .

الطرق المثالية لغسيل الخضار و الفاكهة :

بالنسبة للمحاصيل الزراعية : يجب غسيل الخضار و الفاكهة تحت الماء الحار لعمل على إزالة الأوساخ و المبيدات العالقة عليهم حيث لا يساعد الغسيل العادي على ذلك يجب بعد ذلك نقع الخضار و الفاكهة بعد تنظيفها و تخلصيها من المبيدات تحت تدفق مائي لمدة عشر دقائق من ثم نقعها مع الخل ، لا ينصح بغسل الخضار و الفاكهة بالصابون او اي من المنظفات لقدرتها على الامتصاص مما يؤدي إلى تغير الطعم و التركيب فينتج بالأخير التسمم نفسه .

يفضل استخدام فرشاة مخصصة لفاكهة و الخضار لتزيل البكتيريا الموجودة باللب الخارجي و عدم انتقالها إلى اللب الداخلي و يفضل تنظيف الفرشاة جيدا بالماء و الصابون الدفيء بعد كل استعمال .

يفضل تجفيف الفاكهة و الخضراء فوق قطعة شاش ( مناديل قماش خفيفة ) للتخلص من البقايا الموجودة بها من البكتيريا مع ضرورة غسل اليدين بالماء الدافئ و الصابون قبل اعداد اي طبق .

يجب ازالة الاجزاء التالفة من الفاكهة و الخضروات قبل تناولها و اعداها ، مع ضرورة تجنب الفاكهة التي تحتوي على جزء متعفن في الثلاجة مع الفاكهة السليمة لأنها تنقل العدوى إليها .

عدم استعمال ادوات الطهي الخاصة باللحوم أو الدجاج أو الاسماك مع الادوات الخاصة بالخضروات و الفاكهة يفضل تخصيص سكين لكن نوع و طبق تقطيع خاص بكل نوع على حدى .

يفضل ترك الخضار المطهو خارج الثلاجة ساعتين في درجة حرارة الغرفة و المطهيه تظل بالثلاجة فقط خمسة ايام ليس اكثر ، يجب اذابة الثلوج من عليها بوضعها في درجة حرارة الغرفة العادية لا تستعملين مياه دافئة أو اي مياه عليها اتركيها تفك من تلقاء نفسها مع التأكد من نظافة سطح مطبخك و ادواتك ولا تتركين الاطعمة مكشوفة اثناء فترات الليل على اي حال .

للحماية من التسمم الكيميائي عليك عدم استعمال انية المطبخ المخدوشة و الاواني التي تتفاعل مع الغذاء من معلبات و اواني بلاستيكية إلى اخره عدم استعمال الاواني النحاسية التي تؤدي حتميًا للتسمم الغذائي يفضل استعمال اواني التيفال لمدة ستة أشهر و الأواني الفخارية لأهميتها لصحة .

للحماية من التسمم الغذائي بصحة عامة عليك التالي :

أولًا : الاهتمام بالنظافة الشخصية و النظافة العامة للمطبخ و المكان التي تتواجدين بيه .

ثانيًا : ترك الطعام لفترات طويلة في جو الغرفة العادية قبل التناول .

ثالثًا : طهي الطعام بشكل جيد .

رابعًا : غسل الفاكهة و الخضار و اللحوم و الدجاج بشكل جيد .

خامسًا : عدم تناول الاطعمة المعلبة الفاسدة و التأكد من تاريخ الانتهاء .

سادسًا : عدم تسييح الاطعمة المجمدة بطريقة خاطئة .

الوقاية من بكتيريا الخضار القاتلة

بدأت منذ سنوات موجات الخطر بشأن هذا النوع القاتل من البكتيريا الذي يتسبب كل عام في زيادة أعداد المرضى بالإسهال المدمر التي تأتي نتجة عدوى بنوع من فصائل البكتيريا يسمى إيشريشيا كولاي و هي إختصار ل E.Coli و اسمها العلمي Escherichia coli منذ عام 2011 و شهد العالم ولادة هذا النوع المدمر من البكتيريا المضرة بصحة الإنسان و قامت دول مثل ألمانيا بإتباع نظام الإنذار الوبائي لحد من هذا النوع من البكتيريا .

تعرف أيضًا باسم شيجا حسب تقارير منظمة الصحة العالمية هي سلالة بكتيرية سامة حيث تلتصق بأمعاء الشخص المصاب بها وتبدأ في إفراز السموم مما يحدث القئ و الإسهال لدى الشخص المصاب و عندما يوصل الأمر للإصابات الحادة فإنها تسبب البولينا حيث تتحل في مدم الشخص المصاب بها و تبدأ في المرحلة التالية بمهاجمة الكلى يحدث بعد ذلك حالات من الغيبوبة و الإعتلال الشديد في وظائف الجسم و أعضاءه قد يحدث في نهاية الحال السكتة الدماغية تصيب الأطفال بأمراض نقص المناعة فيصبح الجسم عرضة للتلوث بأي شيء ..

هذا النوع من البكتيريا المتحولة كان في بداية الأمر غير مضر بل يمد الإنسان بفيتامين K و لكن تم تعديليها جينيا في عام 1982 في الولايات المتحدة بعد تحليلات وجد أن البكتيريا تحولت بفصيل جيني أخر جديد يسمى ecoli ممرض و شديد الخطر و له أثاره البالغة على صحة الإنسان نتجة تلوث الخضروات بهذا النوع المتحول من البكتيريا يسبب كوراث صحية لا حصر لها يبدأ بالإصابة خلال شهر مايو من كل عام و يستمر شهور الصيف شهور التكاثر بالنسبة لهذا النوع المتحول ، حيث لو أهمل الإنسان الوقاية و العلاج تتكاثر البكتيريا في جسده ممكن أن يتضاعف الأمر الهين إلى فشل كلوي ثم الوفاة لا قدر الله ..