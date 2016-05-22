اذا كنت حامل و تبحثين عن طرق و نصائح طبيعية و صحية للعناية بشعرك بكيفية امنة لك و لجنينك فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال نوضح فيه طرق العناية بالشعر عند الحامل.

يمر جسد المرأة بالعديد من التحولات خلال التسعة أشهر الخاصة بالحمل. بعض هذه التغيرات الجسدية مرئية، مثل اكتساب البطن والوزن السريع ، في حين أن البعض الآخر معروفة مثل توسيع الرحم ،غثيان الصباح وآلام الظهر . ومع ذلك ، قد يكون بعض التغييرات الجسدية غير متوقع وتأخذ بعض النساء على حين غرة .وتواجه معظم النساء تغيرات البشرة والشعر والأظافر أثناء الحمل. معظم هذه التغيرات طبيعية وتختفي بعد الحمل. كذلك تغير حجم ثدي المرأة واضطرارها لتبديل أكثر من حمالة صدر مع مرور أشهر الحمل وتطورها ، حيث ترى بعض النساء في ذلك تغييراً موضع ترحيب منهن .

ويقول خبراء الصحة بأن التغير الأكثر توقعاً عقب تغير حجم الثديين هو دوالى الأعضاء التناسلية ؛ حيث قد تتوقع المرأة الدوالي في الساقين أثناء الحمل، ولكن يحدث هنا أن تصبح الأوردة منتفخة بالقرب من المهبل والفرج ويمكن أيضا أن تخرج عادة في الربع الثالث. وعلى الرغم من أن تورم الأوردة في هذا الجزء من الجسم يمكن أن يكون غير مريحاً للمرأة ، إلا أنها تميل إلى الاختفاء بعيداً بعد الولادة.

علامات التمدد هي إحدى التغيرات التي تحدث للجلد أثناء فترة الحمل ، وتحصل معظم النساء عادة على علامات التمدد في منطقة البطن ، بينما تواجه أخريات تلك العلامات على الثديين والوركين والأرداف ، ولكن أكثرها انتشاراً تلك العلامات التي تظهر على البطن والجزء السفلي من الجسم حيث ينمو الجنين ، وكذلك تبدو بعض هذه العلامات على الثديين مع زيادة حجمهما استعدادااً للرضاعة الطبيعية . وتظهر تلك العلامات باللون الأحمر والبني، أو حتى الأرجواني خلال فترة الحمل ، ومع تقدم الحمل أو بعد الولادة قد تختفى تلك العلامات أو تتلاشى ولا تترك أثراً . ولكن إذا ظلت باقية ( وهي تستمر حتى بعد الولادة في الكثير من الحالات) يجب ألا تقومين سيدتي باستخدام مستحضرات التجميل أو الزيوت التي تدعي أنها قادرة على إزالتها ، فهذه المنتجات قد تكون ذات رائحة جيدة وتشعرين معها أنكِ بحالٍ أفضل لكنها لا تستطيع أن تمنع حقاً علامات التمدد من الظهور.

كذلك تجنبك للزرايدة المفرطة والسريعة في الوزن أثناء فترة الحمل قد تساعدك على تقليل مخاطر الإصابة بعلامات التمدد .

تغيرات أخرى في الجلد

عند حدوث تغيرات عديدة فى مستويات الهرمونات بالجسم مع حدوث الحمل ، قد تعانين سيدتي من ظهور آثار أخرى وتغيرات على جلدك ، مثل ظهور بقع بنية اللون أو صفراء حول العينين وعلى الخدين والأنف ، فيما يُعرف باسم “الكلف” .

كذلك تعانى بعض النساء من ظهور خط مظلم على خط الوسط من أسفل البطن الخاصة بهم. وهذا ما يسمى الخطوط السوداء .

وللمساعدة في الحد من ظهور تلك التغيرات الجلدية يمكنكِ ارتداء قبعة وملابس تحميكِ من الشمس ؛ حيث تتسبب أشعة الشمس في جعل هذه التغيرات الجلدية أكثر قتامة ، ولا تقومين أي شيء يحتوي على مواد التبييض أو غيرها من المواد الكيميائية. حيث تتلاشى معظم تلك التغيرات في لون الجلد عقب الولادة في غضون عدة أشهر ما عدا النمش قد يأخذ وقتاً أطول

الشعور بالحكة أثناء الحمل

هناك عدد قليل من النساء يواجهن تطوراً من الطفح الجلدي والحكة خلال الربع الثالث من الحمل وغالباً ما يحدث ذلك عقب الأسبوع ال34 من الحمل ، فقد تجدين لديك بقعاً صغيرة حمراء اللون أو بقعاً كبيرة وعادة ما تكون على بطنك، ولكن يمكن أن تنتشر إلى فخذيكِ ، والأرداف، والذراعين. قد تقوم المستحضرات والكريمات بتهدئة المنطقة ، ولكن لا تستخدمي المنتجات التي تحتوي على العطور أو المواد الكيميائية الأخرى فقد تتسبب هذه المنتجات في تفاقم حالة بشرتك .وقد يصف لكِ الطبيب علاجاً للتخفيف من أعراض الحكة مثل مضادات الهيستامين، وهو دواء لتخفيف الحكة (يجب عليكِ التحدث مع مقدم الرعاية الصحية قبل تناول هذا الدواء بنفسك) كذلك كريمات الستيرويد (كورتيكوستيرويد) يمكن أن تُستخدم على الطفح لتخفيف حدته ، ويجب أن تعلمي بأن هذا الطفح لا يؤذيك أو طفلك ، وأنه سوف يختفي بعد ولادة طفلك.

الأظافر والشعر

قد تلاحظين تغييرات في نسيج ونمو شعرك وأظافرك خلال الحمل. حيث تقول بعض النساء أن الشعر والأظافر على حد سواء تنمو بشكل أسرع وأقوى ، بينما تشكو أخريات من تقصف أظافرهن وفقدان الشعر خلال فترة الحمل ، ولكن يجب عليكِ الاطمئنان سيدتي ففي الوقت المناسب سوف يعود كل من شعرك وأظافرك إلى ما كانوا عليه بعد الولادة .

تساقط الشعر أثناء الحمل

ينمو ما يقرب من 90٪ من شعرك في وقت واحد ، ويدخل حوالي10٪ في مرحلة الراحة ؛ أي تقع خلال من 2 إلى 3 أشهر خارج فروة الرأس وتسمح للشعر الجديد بالنمو بدلاً منها. ولكن الأمر لا يستمر بتلك الطريقة مع حدوث الحمل؛ فقد يحدث أن يسقط الشعر بغزارة فيما يُعرف بتساقط الشعر الكربي أي السفك المفرط للشعر الذي يحدث خلال فترة 1-5 أشهر بعد الحمل وهذا أمراً ليس مألوفاً، لأنها تؤثر على ما بين 40 إلى 50٪ من النساء. ولكن مثل معظم التغييرات خلال فترة الحمل ، فهو أمر مؤقت.

هل يحدث فقدان غير طبيعي للشعر أثناء فترة الحمل ؟

يحدث فقدان الشعر عادة خلال فترة الحمل وبعد الولادة ، فهو متصل غالباً بتلك الفترة التي يحدث فيها التغير الهرموني داخل جسم المرأة ، حيث تتزايد معدلات الشعر التي تدخل في مرحلة الراحة ( أي السقوط وتبديل الشعر) والتي هي جزء من دورة تساقط الشعر العادية. والخبر السار هنا هو أن تلك الحالة ليست خطيرة بما يكفي للتسبب في حدوث بقع صلعاء على فروة الرأس أو فقدان الشعر الدائم ، ويمكنكِ انتظار الحد من هذا التساقط خلال 3 إلى 4 أشهر عقب عملية الولادة ، ولكن إذا كنتِ تشعرين بأنكِ تفقدين الشعر بكميات غير عادية أثناء فترة الحمل فقد عود ذلك إلى نقص الفيتامينات والمعادن داخل الجسم

لماذا لا يتحدث الناس عن العلاقة بين تساقط الشعر والحمل ؟

تتمثل الفترة الأكثر شيوعاً لفقدان الشعر عند ما يقرب من ثلاثة أشهر بعد الولادة ؛ حيث يرتفع مستويات الهرمونات أثناء الحمل ثم تعود إلى نسبتها الطبيعية داخل الجسم عقب الولادة ، مما يسمح للشعر أن تسقط وتعود إلى الدورة العادية. وقد يحدث أن يتأخر سقوط الشعر أثناء فترة الحمل ، ولكن هذا يعنى أنه سوف يسقط على فترات متفرقة عقب تلك الفترة ، فلا داعى للقلق سيدتي فهذا أمرُ طبيعي .يدخل نحو 60% من شعرك في حالة الراحة والتبديل ، وعادة ما تبدأ قمم الشعر في التساقط أولاً خلال 3 إلى 4 أشهر عقب الولادة ثم تبدأ بصيلات الشعر في تجديد نفسها مرة أخرى ، وكما ذكرنا بالأعلى ، فهذا الفقدات هو فقدان مؤقت ويعود الشعر بعدها إلى وضعه الطبيعيى في غضون ستة إلى اثنى عشر شهراً .

هل يمكن أن يدل تساقط الشعر على مشاكل أخرى تتعلق بقضايا الصحة الإنجابية ؟

فقدان الشعر يمكن أن يكون سببها أي شيء ينطوي على تغيير في توازن هرمون الاستروجين في النظام الخاص بك ، وقد يعود الأمر إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية:

> – التوقف عن حبوب منع الحمل أو أي نوع آخر من الطرق الهرمونية في مسألة تحديد النسل

> – الإجهاض أو ولادة جنين ميت .

> – الإجهاض وعدم التوازن الهرموني

الجانب الإيجابي من الحمل وعلاقة الشعر به : تحدث زيادة في مستوى هرمونات الاستروجين خلال فترة الحمل، حيث يتسبب هرمون الاستروجين في بقاء الشعر في طور النمو ويحفز نمو الشعر في تلك الفترة والتي تجعل شعرك أكثر حيوية .

توصيات لشعرك أثناء الحمل وبعد الولادة : هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها حتى يصبح شعرك أكثر صحة وحيوية خلال فترة الحمل وكذلك يحد من سقوطه الغزير أثناء تلك الفترة وبعد عملية الولادة :

> – التشاور مع طبيبكِ الخاص لضمان التوازن السليم من الهرمونات

> – تجنبي أسلاك التوصيل المصنوعة البلاستيك المقوى الذي يسحب نسيج الشعر بقوة ، الضفائر وبكرات الشعر الضيقة التي يمكن أن تشد الشعر أيضاً بقوة عالية من الجذور .

> – إحرصي على تناول حمية عالية في الفواكه والخضروات، والتي تحتوي على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي قد توفر الحماية لبصيلات الشعر وتشجيع نمو الشعر

> – إستخدمي الشامبو والبلسم الذي تحتوي على البيوتين والسيليكا للشعر الهش ، فعندما يكون الشعر رطباً، يصبح أكثر لطفاً أثناء التمشيط .

> – تجنبي أسنان الأمشاط الضيقة والتي تشد شعرك بقوة ، وتجنبي استخدام السيشوار الكهربائي أو أدوات فرد الشعر مثل المكواة الكهربائية والمشط الكهربائي ، ولا تعرضي شعرك بشكل مكثق للهواء الساخن ثم البارد حتى لا يتضرر الشعر من الجذور .

– تكملة النظام الغذائي الخاص بك مع العناصر الغذائية التالية :

البيوتينفيتامين سيفيتامين Eالزنك

سلامة صبغ الشعر أثناء الحمل والبدائل الممكنة

من المعروف أن المرأة أن تكون أعلى تركيزاً عندما يتعلق الأمر بمظهرها ، وأياً كان عمرها فهي دائماً تبحث عما يميزها ويجعلها تبدو جميلة ، ومع ذلك ، فأغلب النساء عند حدوث الحمل ، يفكرن بأن كل ماهو بسيط هو جميل ، في حين ترغب أخريات في بذل الوقت والجهد والمال لإظهار جمالهن في هذه اللحظات الخاصة من حياتهن , ولذلك نقدم مقالنا هذا للسيدات اللاتي يترددن على صالونات التجميل ، وينبغي أن تكون العلاقة بين صبغة الشعر أثناء فيترة الحمل ، من أولى دواعي القلق لديهن .

هل صبغة الشعر آمنة أثناء الحمل ؟

تريد العديد من النساء الشعور بجمالهن بعد الحصول على صبغة بلون جديد للشعر ، كمن ترغب في أن يكون شعرها بلون أشقر أو أسمر أو أحمر باستخدام صبغة الشعر ، في الواقع هذا يعزز من جمالها بالفعل ويعطيها شكلاً مميزاً ومظهراً جديداً .

وقد أجريت العديد من الدراسات حول مسألة صبغ الشعر والحمل وليس من بينها العثور على أدلة محددة على أن تلوين الشعر يمكن أن يتسبب في حدوث أي تشوهات خلقية للطفل في الواقع. وسط هذا الواقع، ما زال مسموحا للنساء الحوامل الحصول على الشعر الملون خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

ولأنه لا توجد أي أدلة على أن صبغات الشعر تسبب أي تشوهات خلقية لا يعني هذا أنه آمن فعلا. ولابد من الحذر الشديد جدا خلال الأشهر الثلاثة الأولى لأنها الفترة التي تتشكل فيها أجهزة الطفل في الواقع. أنه أمر طبيعى أن الأطباء تحظر تلوين الشعر خلال هذه الأشهر الثلاثة ، وآخرون يحظرون علاجات الشعر حتى يكون الحمل أكثر أماناً، في حين يسمح البعض للأم في الحصول على صبغة الشعر لها خلال الثلث الثاني من الحمل.

ما الاحتياطات هل يجب أن اتخاذها قبل صبغ الشعر أثناء الحمل؟

اختبار الحساسية

> يعد اختبار الحساسية واحداً من أهم الاحتياطات الوقائية لمعرفة هل سيكون هناك أي حساسية ممكنة قبل تطبيق الصبغة. معظم صالونات التجميل لديهم تعليمات اختبار التصحيح لاختبار الصبغة، وذلك بوضع لمسة من الصبغة على أذنك وعدم غسلها لمدة يومين ، قد تكون هناك حساسية وحكة أواحمرار أو وجود حرقان على الجلد هذا يعني أنكِ تتحسسين من الصبغة ويجب عليكِ ألا تقومين بها . ويجب عليك التأكد بأن صالون تجميل يستخدم أنوعاً آمنة وماركات معروفة من الصبغات وأنه سوف يؤدي اختبار التصحيح.

ارتدي القفازات واتبع التعليمات

> الحصول على صبغة الشعر يجب أن يتم بعناية فائقة وبالأخص إذا كنت حاملا. أثناء التطبيق، سيكون من الأفضل ارتداء القفازات واتباع التوجيهات الواردة على العبوة ،المتخصصين قد يفعلون هذا، ولكن عند قيامك بالحصول على لون جديد لشعرك وعمل ذلك بنفسك ، سيكون أكثر أمانا عدم خلط مختلف منتجات صبغ الشعر، وبالأخص إذا لم تكونين متأكدة تماماً مما تقومين به .

شطف فروة رأسك على الفور وبشكل صحيح

> يجب أن نتذكر عدم ترك الصبغة على الرأس لفترة أطول مما هو مطلوب. كذلك لا يجب عليك أبداً اللجؤ إلى صبع الرموش والحواجب بصبغة الشعر؛ فالحساسية والتهابات العين الناجمة عن صبغات الشعر قد يؤدي إلى العمى. يجب التأكد من شطف فروة الرأس بشكل صحيح مع الماء وغسل صبغة الشعر جيداً.

هل هناك أي بدائل لصبغة الشعر أثناء الحمل؟

صبغة الشعر شبه الدائمة

> إذا كنت تريدين الحذر عند اختيارك لنوع صبغة الشعر، فإن صبغة الشعر شبه الدائمة التي هي منخفضة أو لا تحتوي على الأمونيا أو البيروكسيد تساعدك على تخفيف الأضرار الناجمة عن صبغات الشعر العادية لشعرك ، وهذه الصبغة شبه الدائمة أقل في المواد الكيميائية بالمقارنة مع صبغ الشعر التقليدي. يمكنك أيضا استخدام الشامبو الذي يعزز اللون لتعزيز وتقوية صبغة شعرك ؛ فهذا يمكنك أيضا من تجنب الزيارات المتكررة إلى صالون.

ماسكارا الشعر

> وبصرف النظر عن الصبغات الدائمة وشبه المؤقتة للشعر،هناك أيضا المسكرة الشعر المؤقتة والتي تمنح شعرك اللون المطلوب باستخدام عصا سميكة وتمريرا بخصلات الشعر، هذه الماسكارا تمنح الشعرالألوان فقط في الطبقة الخارجية من الشعر مما يجعلها آمنة للاستخدام. وبالمقارنة مع منتجات تلوين الشعر العادية، مسكرة الشعر هي أيضا أكثر ملاءمة كما أن عصا الماسكرا أسهل وأسرع في الاستخدام بل هي أفضل من رذاذ تستخدمينه على شعركمن أجل الحصول على لون جديد للشعر ؛فهو للأسف أكثر خطرا على الصحة مع المواد الكيميائية والأبخرة المتصاعدة منه والتي قد تقومين باستنشاقها ومن ثم تنتقل إلى الجنين عبر الدم من خلال المشيمة ، فاحذري .